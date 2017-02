Lidovci jednají o spolupráci se STAN. Někteří členové se bojí ztráty značky

Lidovci na celostátní konferenci v Brně jednají o možné spolupráci s hnutím STAN, do pavilonu na výstavišti, kde se konference koná, přicházeli s různými názory. Místopředsedkyně Zuzana Roithová dává přednost vzniku koalice, první místopředseda Marian Jurečka považuje za jednodušší pozvat hnutí na lidovecké kandidátky, nebojí se ale ani vzniku zcela nové strany. Na dnešní lidovecké jednání dorazil i šéf hnutí STAN Petr Gazdík, v rozhovoru s novináři hovořil o vytvoření integrační strany či koalice, vyloučil ale, že by byli zástupci STAN na kandidátce jiné strany.

Marian Jurečka

Hnutí Starostové a nezávislí už v úterý schválilo, že chce do sněmovních voleb v říjnu kandidovat spolu s KDU-ČSL, SNK-ED a regionálními stranami. Uskupení integrované v jedné volební straně by podle Gazdíka mělo být schopné konkurovat nejsilnějším hráčům.

"My se určitě volební koalice nebojíme, je to určitě jedno z možných řešení. Nicméně to, že by STAN byl na kandidátce, o této variantě celé tři měsíce vůbec nebylo jednáno. Nic takového nemůžeme připustit, naši starostové s ničím takovým nesouhlasí. Na kandidátku jakékoliv jiné strany nepůjdeme, týká se to TOP 09 i KDU-ČSL," řekl Gazdík.

"Třetí síla by měla mít ambici získat více než 10 procent, a proto by byla legitimní koalice. Na integrované politické hnutí je podle mého názoru trochu málo času," řekla novinářům Roithová. Podle Jurečky je koalice poměrně velkým riskem.

"Horká fáze volební kampaně může někdy přinést nečekané zvraty a třeba nějakou kauzu, na kterou je potom velice komplikované reagovat. A mít pak výsledek 9,99, to je naprosto fatální," řekl. V případě vzniku nového subjektu nebo nasazení zástupců STAN na kandidátky lidovců by stranám pro vstup do sněmovny stačilo pět procent hlasů, v případě volební koalice by se klauzule sčítaly.

Bělobrádek spolupráci vítá

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek už dříve ČTK napsal, že je pro spolupráci se STAN a vznik "třetí síly" a že preferuje účast dalších subjektů na kandidátce lidovců v důstojné a rovnoprávné pozici. Dnes novinářům řekl, že straníkům nabídne svůj výčet kladů a záporů jednotlivých variant. Bude podle něj na celostátní konferenci, jak rozhodne.

"Všechny varianty, o kterých mluvíme, jsou hratelné. Názory se různí a budeme o nich diskutovat," uvedl při příchodu na jednání.

Ztráta zažité značky?

V regionech lidovci určitou formu spolupráce většinou podporují, často ale odmítají možnost vytvoření integrační strany. Kraje se většinou obávají toho, že by v takovém případě KDU-ČSL jako značka ve volbách vůbec nefigurovala a nová strana by se nestihla u veřejnosti vžít.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Bělobrádek minulý týden v dopise straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Bělobrádek v dopise také uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. KDU-ČSL podle něj bude žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.