Lidovci pokukují po premiérovi. Volí vedení

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš polepil zemi plakáty, v nichž se ptá, o čem lidé sní. Kdyby měl odpovědět sám, možná by uvedl číslo 9,99. Právě takový volební zisk lidovců a STAN by přivítal. O nesnadno dosažitelné hranici pro vstup do sněmovny ale nemluví jen on. I proto Babiš nevěří, že tuto volební koalici křesťanští demokraté nakonec schválí.

Jejich předseda Pavel Bělobrádek chce, aby o tak zásadní věci rozhodli delegáti sjezdu. „Byl bych rád, abychom spojenectví se Starosty potvrdili, aby to mělo nejvyšší možnou legitimitu," uvedl v rozhovoru pro Deník. Jak to dopadne, se dozvíme už tento víkend, kdy si lidovci zvolí nové vedení a rozhodnou o volební strategii. BEZ ČELNÍCH STŘETŮ Bělobrádek chce nejen obhájit předsednickou funkci, ale vážně pomýšlí i na tu premiérskou. Odkud pramení jeho sebevědomí? Především z výhodného postavení toho, kdo se směje, když se dva silní perou. ČSSD a ANO v posledních týdnech utržily nejeden šrám a do říjnového hlasování jich ještě pár schytají. ČTĚTE TAKÉ: Václav Klaus: Nešlo o vládní krizi, ale o zahájení volební kampaně Nejmenší vládní strana se během krize chovala umírněně a státotvorně. Lidovci jsou občas vysmíváni, že než by šli do čelního střetu, raději mlčí nebo mlží. Voliči to ale mohou vnímat i tak, že nefoukají zbytečně do ohně. V některých otázkách jsou přitom nekompromisní, například při odmítání jakékoli spolupráce s komunisty, což neberou osobně, ale ideově. Vymezují se proti Miloši Zemanovi, snaží se o smíření s potomky sudetských Němců, a proto se účastní jejich srazů. Loni na něm byl ministr kultury Daniel Herman, letos se tam chystá předseda Bělobrádek. POLITICKÉ TALENTY V programové oblasti stavějí na zvýhodňování rodin s dětmi. V porovnání s řežbou, která probíhá při sestavování kandidátek ČSSD a hnutí ANO, se lidovci vzorově domluvili se Starosty a o místa se podělili bez rozepří. To v době plné nadávek a osočování není pominutelná hodnota. ČTĚTE TAKÉ: Bez přesčasů by chyběly tisíce lékařů a sester Lidovcům se daří veřejnost přesvědčit, že mají zásobárnu schopných, mladých a skandály nezatížených politiků. Velkým talentem je místopředseda sněmovny Jan Bartošek, ale i ministr zemědělství Marian Jurečka, zajímavými tvářemi jsou nejoblíbenější pražský starosta Jan Čižinský či tlumočník Hayato Okamura. Solí křesťanských demokratů jsou pak lidé jako Jiří Mihola, pracovitý a politicky poctivý šéf poslaneckého klubu, který kupříkladu prosadil zachování lesních školek. Nelze předpokládat, že by do rozjeté kampaně hodil spolustraníkům vidle asi nejznámější lidovec Jiří Čunek. Jako hejtman Zlínského kraje a senátor má teď dost starostí, a kdyby vyrazil do souboje s Pavlem Bělobrádkem, odešel by poražen, což ví sám nejlépe. Lidovci se Starosty jsou zajímavou nabídkou. Nad desetiprocentní bariéru se ale výrazněji nevyšplhají, pokud nezačnou být víc než jen slušní. Chtějí-li pomýšlet na vyšší procenta a vlivnější vládní posty, musejí širší publikum zaujmout zásadními a dobře formulovanými tématy.

Autor: Kateřina Perknerová