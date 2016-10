Lídr TOP 09 Kalousek na Hrad půjde, většina ODS ne

Praha - Většina zákonodárců ODS podle předsedy Petra Fialy (ODS) nedorazí na Pražský hrad na připomenutí státního svátku 28. října. Fiala dnes to sdělil redakci. Naopak předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na Hrad i navzdory případu kolem vyznamenání pro Jiřího Bradyho půjde, svátek podle něj nepatří prezidentu Miloši Zemanovi či Hradu a veřejní činitelé by ho měli slavit. Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) trvá na tom, že by situaci měla ozřejmit kancelář prezidenta i premiéra.

Miroslav KalousekFoto: Deník/Martin Divíšek

Fiala sdělil, že se na Hrad nechystá. "Nebyl jsem tam ani loni," uvedl. Strana podle něj nikomu nebude nařizovat, jak se chovat. O vhodné reakci se ale ještě poradí na jednání poslaneckého klubu. "Už teď je ale jasné, že většina našich zákonodárců se akce na Hradě nezúčastní," dodal Fiala. Hamáček pokládá za důležité, aby se situace kolem vyznamenání nejprve vyjasnila. "Používat jejich udělení či neudělení jako nástroj nátlaku je zcela nepřijatelné," napsal. Očekává, že Hrad i kancelář premiéra ozřejmí veškeré okolnosti kolem seznamu vyznamenaných, jeho kontrasignace premiérem a i případného škrtání. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) v pátek řekl, že ho prezident Zeman vyzval, aby zrušil plánovanou schůzku s tibetským duchovním dalajlamou. V opačném případě mu pohrozil, že neudělí jeho strýci Bradymu státní vyznamenání. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček dnes tuto informaci pro Radiožurnál popřel. Brady uvedl, že Hrad ho o vyznamenání informoval. V aktuálním seznamu vyznamenaných ale i podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) není. Hamáček České televizi řekl, že pokud by se Hermanova slova potvrdila, svou neúčast na Hradě by "velmi zvažoval". Kalousek řekl, že jeho názory na výkon funkce prezidenta jsou dostatečně známé a nemusí je demonstrovat žádnými gesty. "Svátek 28. října a Pražský hrad nepatří panu prezidentovi, ty patří celé České republice. A veřejný činitel by měl slavit státní svátek. Já na Hrad půjdu, protože když tam nepůjdeme my, tak tam půjdou jen oni, a to si Hrad nezaslouží," řekl. Jedná se o můj osobní názor, který nechci nikomu vnucovat, dodal.

Autor: ČTK