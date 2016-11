Lidská práva náleží všem, uvedl po jednání se Zemanem Chvojka

Praha - Nastupující ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) debatoval při dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zeman na Hradě o lidských právech a o novele zákona o střetu zájmů, který obsahuje pasáže nazývané jako "lex Babiš". Chvojka ve vládě nahradí Jiřího Dienstbiera a novinářům řekl, že by chtěl mnoho věcí dělat jinak než jeho předchůdce.

Jan Chvojka a Jiří Dienstbier.Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

"Zásadní teze je taková, že jsem stejného názoru jako pan prezident, to znamená, že lidská práva náleží všem bez ohledu na etnikum nebo pohlaví, že je třeba se věnovat každému člověku bez rozdílu. A takto bych chtěl vést i svůj úřad," uvedl Chvojka. Konkrétní záležitosti, kterými se bude zabývat, ale sdělí až po jmenování. Uskuteční se příští týden ve středu.

Novela o střetu zájmů byla podle Chvojky jediným zákonem, který s prezidentem podrobněji probíral. Obsahuje i omezení pro podnikání členů vlády, které by dopadly na ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. "Pan prezident řekl svůj názor, já jsem řekl svůj názor," podotkl Chvojka. Předlohou se budou před opětovným sněmovním posouzením zabývat ve středu koaliční špičky.

Chvojka, který chce zůstat poslancem, ale vzdá se zastupitelského mandátu v Chrudimi, se před novináři zmínil i o řešení problému vyloučených lokalit. "Myslím, že by bylo dobré zaměřit se na to, aby lidé ve vyloučených lokalitách pracovali a aby děti chodily do školy. Tím by se měla zvýšit jejich životní úroveň," podotkl.

S prezidentem dnes diskutoval taky ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který míří do kabinetu za Svatopluka Němečka (oba ČSSD). Zeman dnes Němečka i Dienstbiera na návrh premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) odvolal ke středě 30. listopadu. Podle informací ČTK už podepsal i jmenování obou nastupujících ministrů.