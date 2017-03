Limity na léky. Ušetří pacienti?

/INFOGRAFIKA/ Češi platí za léky moc, myslí si ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Rozhodl se proto sáhnout do zákona o veřejném zdravotním pojištění a snížit lidem limit na doplatky. Šetřit kapsu chce hlavně dětem a důchodcům – místo 2,5 tisíce by měli za léky doplácet nejvýš tisícovku ročně.

Jenomže ve sněmovně narazil. Důvod? Ministr by měl spíš vymyslet řešení, jak do limitů zařadit větší počet léků, reagují poslanci. Dnes se jich totiž započítává jen zlomek.

Nejprve trocha teorie: placení za doktora by mělo být v Česku omezené. Aby nemoc nepřivedla chronicky nemocné na mizinu, zavedli zákonodárci roční limity. U většiny populace je to 5 tisíc korun, u dětí a seniorů polovina. Co lidé zaplatí navíc, to by jim měla pojišťovna vrátit. Do limitu se počítají hlavně doplatky za léky.

Ovšem praxe je jiná. „Pojišťovna se musí ohlížet na cenu. U léků bere v potaz jen to balení, které je ve skupině svého druhu nejlevnější. Bez ohledu na to, jestli se v českých lékárnách vyskytuje, nebo ne," vysvětluje Michal Hojný z České lékárnické komory. Řídí se přitom seznamem vydaným ministerstvem zdravotnictví. Celá řada léků, které jsou na ministerském seznamu, se ale do Česka vůbec nedováží. Výrobce je sice u českých úřadů zaregistroval, ve skutečnosti je ale lékárnám nedodal.

Dokládají to i oficiální statistiky: podle poslední výroční zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v Česku registrováno 54 809 léků, skutečně obchodovaných je ale jen 8720 z nich.

Další medikamenty se na českém trhu vyskytují spíš sporadicky. „Třeba léku zenbrest na rakovinu prsu sem předloni výrobce přivezl jen 37 balení, což vystačilo sotva pro tři pacienty," uvedla nedávno lékárnice Ivana Minarčíková. Lidem pak nezbude nic jiného, než si na svou chorobu vyzvednout jiný lék. Za ten si ale připlatí.

„Navrhovat prosté snížení limitu je proto bezpředmětné a nesystémové. Mělo by se spíš vyřešit, jak do limitů zařadit přípravky, které v lékárnách skutečně jsou," řekla poslankyně zdravotního výboru Jana Hnyková (ÚSVIT). Podobně reagovala také Jana Pastuchová z ANO. „Nejde jenom o neexistující přípravky. Vadí mi také vymezení věkem. Proč nemůže mít nižší limit na léky chronicky nemocná třicetiletá matka samoživitelka, ale bohatý osmnáctiletý mladík na limit dosáhne? To nedává smysl," přidala další výtku. Návrh by měl podle ní zohledňovat také příjmovou stránku lidí.

Ministerstvo se ale odradit nenechalo. Nejzranitelnější skupinou, která navíc čerpá nejvíc lékařské péče, jsou podle náměstka Toma Philippa rodiny s dětmi a senioři. „Právě těmto lidem proto chceme snížit limit z dnešních 2,5 tisíce na tisíc korun. Senioři nad 70 let by měli platit ještě méně – maximálně pětistovku ročně." Příjmy lidí by měl zkoumat resort práce a sociálních věcí. Seznam hrazených léků by se mohl obměnit pouze, pokud výrobce sám nahlásí, že svůj přípravek do Česka nedoveze. A to prý firmy přiznávají nerady.

