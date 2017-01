Lipno se má proměnit v nejdelší bruslařskou dránu

Černá v Pošumaví (Českokrumlovsko) - Lipenská vodní nádrž by po pěti letech mohla nabídnout turistům opět nejdelší bruslařskou dráhu na světě. Ale pozor, Lipno láká i řidiče, kteří si tudy krátí cestu, ačkoli je to velmi nebezpečné.

Pokud v následujících dnech vydrží teploty pod bodem mrazu, síla ledu by mohla dosáhnout požadovaných 18 centimetrů. Momentálně se jeho tloušťka pohybuje kolem 10 centimetrů. Bruslařská dráha v ideálním případě dosahuje délky více než 30 kilometru a spojuje Lipno nad Vltavou s Horní Planou. ČTK to řekl Vojen Smíšek ze Skiareálu Lipno.



"Předpověď meteorologů slibuje na následující dny mrazy, které mají být nejsilnější v pátek a v sobotu. Za takových podmínek by síla ledu na trati bruslařské magistrály mohla dosáhnout zmiňovaných 18 centimetrů," uvedl. Úpravu dráhy zajišťují dobrovolníci z Lipna nad Vltavou a Frymburku.



Momentálně řada lidí na některých místech lipenské vodní nádrže bruslí. Trasa bruslařské dráhy však vede i přes lokality, kde kvůli vodním proudům hladina zamrzla slabě nebo zatím nezamrzla vůbec. Trať takzvané ledové magistrály mohli lidé naposledy využívat v únoru 2012. Od té doby teploty v dalších letech nedosahovaly tak nízkých hodnot několik dní po sobě.



Zamrzlá lipenská vodní nádrž se stává ale také lákadlem pro řidiče. Ti si často po ledu krátí cestu, aby nemuseli objíždět po silnicích celou přehradu. Nejčastěji přejíždějí mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. "Pravidelně varujeme řidiče před jízdou na ledu. Je to nevyzpytatelné a v případě propadnutí riskují život," říká mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová. Dodala, že zatím žádný takový případ v této zimě nenastal.



V minulých letech však téměř pravidelně hasiči vyprošťovali auto, které se propadlo ledem lipenské přehrady. V prosinci a v lednu už zasahovali u podobných případů na Táborsku a Českobudějovicku. Vždy ale šlo o nehody, kdy řidič sjel s vozem do rybníku. "Přesto chceme varovat ty, kteří by chtěli autem přejíždět Lipenskou přehradu. Každoročně řešíme minimálně jeden případ, kdy vytahujeme auto z probořeného lipenského ledu," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.