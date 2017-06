Liškutín se dočkal. Zeman mu předá diplom o povýšení

Konečně je splacen další z dluhů, které má česká společnost vůči lidem bojujícím za svobodu a demokracii. Minulý měsíc byl 8. května povýšen do hodnosti brigádního generála válečný pilot Miroslav Antonín Liškutín (97), rodák z Jiříkovic u Brna, který od roku 1948 žije v Anglii. Dnes mu má prezident Miloš Zeman při své návštěvě Velké Británie osobně předat diplom o povýšení.

Na válečného hrdinu, který bojoval u 312. čs. stíhací perutě RAF, si při povyšování do generálské hodnosti nevzpomněl žádný z dvojice předcházejících prezidentů. Miroslav Liškutín zůstával v důstojnické hodnosti takřka třicet let od listopadu 1989, který narovnal křivdy a navrátil oficiální prestiž těm, co po únoru 1948 museli uprchnout do exilu.

LÍBILI SE DĚVČATŮM

Liškutín se dostal z okupovaného protektorátu přes Polsko a Francii do Anglie v létě 1940, když vrcholila Bitva o Británii. „Nemohli jsme se jí ale hned zúčastnit, protože jsme nebyli k boji na britských letounech vycvičeni," vzpomínal jiříkovický rodák loni v rozhovoru pro Deník. „U nás létal také třeba Mirek Štandera, který byl v odboji hned od začátku války. Byl tam i rotmistr František Peřina, výtečný letec, který udivoval svými dovednostmi už před válkou na leteckých dnech při ukázkové akrobacii."

Nejen bojovými operacemi a smířením se smrtí žili váleční letci. „My českoslovenští piloti jsme byli v Anglii vzácní a líbili jsme se místním děvčatům," pokračoval s úsměvem Miroslav Liškutín, který se tehdy seznámil se svou budoucí ženou Dafne. „Ve čtvrtém roce války jsem se v Anglii oženil. V roce 1944 se nám narodil první syn Miloš, druhý syn Petr už potom po válce v Československu v roce 1946."

PŘES ŘEKU DO EXILU

Po válce nastoupili k moci komunisté a nad západními veterány se stahovala mračna. „Mnozí z kluků to předvídali, a proto nechtěli po válce z Anglie zpátky do vlasti. Nechtělo se jim opakovat situaci, kdy budou muset zase znovu utíkat do exilu. Únor 1948 jim dal za pravdu. Také mně hrozilo, že mě zatknou a zavřou do vězení. Dostal jsem naštěstí svou manželku a naše oba malé chlapečky na palubu dakoty letící směr Londýn. Já jsem utekl později pěšky přes řeku Dyji," vzpomínal válečný pilot.

„Bylo tragické, že jsme museli zase utéct, protože jinak bychom byli asi všichni mrtví. Druhý útěk do exilu byl proto velmi bolestivý, víc než první počátkem války. Znovu tenkrát utíkali do exilu i Mirek Štandera nebo František Peřina, se kterými jsem se v zahraničí znovu setkal. Dnes už žiji jen já a děkuji za to Bohu," dodal Liškutín, který nepřestává sledovat, co se v jeho rodné zemi děje.

„Na Českou republiku se stále dívám jako na svou vlast, ze které jsem musel dvakrát utíkat. V parlamentu se pořád drží komunisti, zastánci ideologie, která poškodila mozky mnoha lidí. Osobně jsem se s nimi vyrovnal a vím, že by se historie už neměla opakovat. Jsem rád, že se na ně nemusím dívat nebo je poslouchat," říkal muž, který odmítá, že by byl válečným hrdinou

„Kdepak hrdina, já byl jen vojákem a bojovníkem za svobodu. Nyní patřím k posledním žijícím válečným letcům. Přemýšlím nad tím, že jsem už přežil svůj čas. Cítím se dobře, ale říkám si, že bych neměl ubírat čas mladším lidem, kteří chtějí také žít," dodal Liškutín, který má dnes převzít od prezidenta Miloše Zemana diplom o povýšení do hodnosti brigádního generála.