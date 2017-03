Lobbista Dalík navrhl obnovu trestního řízení v kauze pandurů

Praha - Lobbista Marek Dalík navrhl obnovu trestního řízení, ve kterém byl odsouzen k čtyřletému vězení a zaplacení čtyř milionů korun za korupci při nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Vyplývá to z justiční databáze, informaci následně potvrdila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Lobbista, jenž si od loňského září odpykává trest odnětí svobody, svou vinu od počátku odmítá.

Marek Dalík.Foto: ČTK/ Michal Doležal

„Mohu potvrdit, že 17. března dorazil k soudu návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení," uvedla Puci. Doplnila, že Dalíkův trestní spis je nicméně v tuto chvíli u Nejvyššího soudu, který bude v kauze pandurů rozhodovat o podaných dovoláních.

Svědek tvrdil, že Dalík požadoval půl miliardy korun

Návrh na obnovu řízení se projednává veřejně. Soud ji povolí, pokud vyjdou najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině či trestu. Obnovou řízení se zcela nebo zčásti ruší napadený pravomocný rozsudek.

Policisté vyšetřovali Dalíka, exporadce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (tehdy ODS), na základě výpovědi bývalého zaměstnance dodavatele pandurů, firmy Steyr. Svědek uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu obrněnců.

Peněžní trest už lobbista uhradil

O peníze si Dalík řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci. Předstíral blízký vztah k představitelům české vlády a to, že může ovlivnit rozhodování o zakázce. Pražský městský soud Dalíka původně potrestal za pomoc k přijetí úplatku pětiletým vězením, odvolací vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a trest zmírnil o rok, tedy pod hranici zákonné trestní sazby. Proti pravomocnému verdiktu podal dovolání jak Dalík, tak i nejvyšší státní zástupce, který pokládá trest za nepřiměřeně mírný. Uložený peněžitý trest už lobbista uhradil.

Nákup pandurů v celkové hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, kdy Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.

Výběr událostí kolem zakázky na obrněné transportéry Pandur pro českou armádu (lobbista Marek Dalík, odsouzený za korupci na čtyři roky do vězení, navrhl obnovu trestního řízení):26. listopadu 2003 - Vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) souhlasila s plánem ministerstva obrany pořídit 240 nových transportérů.

13. dubna 2005 - Vláda Stanislava Grosse (ČSSD) schválila záměr koupit transportéry. Krátce nato vypsala tendr, do něhož se přihlásilo sedm firem. Ve finále zůstaly finská Patria a rakouský Steyr (součást americké General Dynamics) s pandury.

25. ledna 2006 - Vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) rozhodla, že koupí 200 transportérů od firmy Steyr za 23,6 miliardy korun.

9. června 2006 - Končící ministr obrany Karel Kühnl (US-DEU) podepsal se Steyrem smlouvu o nákupu transportérů.

7. listopadu 2007 - Náměstek ministryně obrany Jaroslav Kopřiva potvrdil informace, že transportéry nevyhověly testům.

7. prosince 2007 - Vláda Mirka Topolánka (ODS) rozhodla, že vypoví smlouvu se Steyrem.

2. dubna 2008 - Topolánkova vláda schválila návrh memoranda o testování pandurů. Pokud projdou, vojsko mělo připravit nákup 107 kusů. V září ministerstvo oznámilo, že transportéry prošly.

2. března 2009 - Topolánkova vláda schválila koupi pandurů.

13. března 2009 - Náměstek ministryně obrany Martin Barták podepsal smlouvu na dodání 107 pandurů za 14,4 miliardy korun.

30. září 2009 - Česká armáda převzala prvních 17 pandurů.

17. února 2010 - MfD uvedla, že zakázce předcházela smlouva o lobbingu u politiků. Zveřejnila rozhovory s bývalými manažery Steyru, kteří hovořili o provizích pro politické strany.

19. února 2010 - Rakouská protikorupční prokuratura začala prošetřovat kauzu údajné korupce při prodeji pandurů.

23. února 2010 - Policejní prezident Oldřich Martinů rozhodl o zřízení vyšetřovacího týmu k pandurům. Koncem března řekl, že nevyplynulo nic, co by umožnilo zahájit trestní řízení.

14. července 2010 - Nákup pandurů začal vyšetřovat společný tým českých a rakouských policistů.

10. května 2011 - Server Novinky.cz napsal, že bývalý zaměstnanec firmy Steyr v březnu 2011 vypověděl, že Topolánkův blízký spolupracovník Marek Dalík v listopadu 2007 požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Dalík to označil za "úplný nesmysl".

8. října 2012 - Policie v kauze nákupu pandurů Dalíka zadržela, soudce jej ale odmítl vzít do vazby.

4. dubna 2014 - Policie navrhla Dalíka obžalovat z pokusu o podvod, v květnu podalo státní zastupitelství žalobu.

30. června 2014 - Začal soud s Dalíkem. Kauzou se zabýval zhruba rok a půl, z toho rok zabrala přestávka, během níž se zařizoval výslech bývalého amerického velvyslance v ČR Richarda Grabera. Soudní jednání znovu začalo loni 15. ledna.

2. února 2016 - Soud poslal Dalíka za údajnou korupci na pět let do vězení (soud změnil kvalifikaci z pokusu o podvod na trestný čin přijetí úplatku). Soud mu také udělil peněžitý trest pět milionů korun s tím, že pokud pokutu nezaplatí, stráví ve vězení další dva roky. Dalík se odvolal.

31. května 2016 - Pražský vrchní soud snížil Dalíkovi původní pětiletý trest o rok. Dalík musí podle rozsudku zaplatit i čtyři miliony korun. Peníze Dalík uhradil. V případě, že by tak neučinil, mu hrozilo, že stráví ve vězení o dva roky víc.

1. září 2016 - Dalík nastoupil do vězení. Jeho advokáti ještě předtím podali dovolání k Nejvyššímu soudu, to ale nemá odkladný účinek. Dovolání v kauze podal také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který zpochybnil výši uloženého trestu, je prý pod sazbou běžnou pro danou právní kvalifikaci.

17. března 2017 - Pražský městský soud obdržel Dalíkův návrh na obnovu trestního řízení.