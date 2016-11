Lobbista Janoušek opět požádal o prodloužení propustky z vězení

Praha - Úplný zákaz kouření v restauracích, barech, vinárnách nebo kavárnách by měl platit zhruba od poloviny příštího roku, přičemž hostinští nemají mít žádné úlevy například v možnosti zřizovat v podnicích kuřárny. V takové podobě by měla Sněmovna podle dnešního doporučení zdravotnického výboru přijmout vládní návrh takzvaného protikuřáckého zákona. Poslanci by jej mohli schvalovat příští týden nebo na prosincové schůzi.