Lobbisté slaví. Úředníkům nebude vidět pod prsty

Sněmovna o jeden hlas „vykostila" registr smluv. Na miliardové obchody nebude vidět.

Pamatujete na nedávnou kauzu pražské Thomayerovy nemocnice, která v registru smluv omylem „proflákla", jak se v Česku nakupují léky a špitály si díky tomu mohou přijít na miliony korun? Podobné kauzy jako tato, na kterou upozornil Deník, by napříště mohly uniknout pozornosti.

Poslanci včera rozdílem jednoho hlasu schválili novelu, která podle opozice „vykostila" stávající již platný zákon o registru smluv.

Oč jde? V internetovém registru smluv zřejmě nebudou muset zveřejňovat smlouvy státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

NEŠKODNÝ NÁVRH

Lidovci původně chtěli výjimku pro národní podniky, což je nyní jen Budvar. Pivovaru podle nich mohly hrozit škody kvůli odkrytí obchodní strategie. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) proto navrhl vynětí Budvaru.

Potom ale přišla smršť. Někteří poslanci poukazovali na to, že s podobnými problémy se mohou potýkat i další společnosti. A začaly padat pozměňovací návrhy.

Pro předlohu hlasovalo 80 ze 159 přítomných poslanců zejména z ČSSD a KSČM. Hlasy přidala také část členů KDU-ČSL a ODS. Proti bylo 47 členů dolní komory, hlavně z klubů TOP 09 a Starostů, ANO a Úsvitu. Dolní komora rozhodovala o novele dvakrát, poprvé nebyla schválena o dva hlasy. Verdikt však zpochybnil předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák. A novela zákona včetně změn nakonec o hlas prošla.

Zpravodaj novely Jan Farský (STAN, za TOP 09), jenž v minulosti zákon o registru smluv prosadil, uvedl, že je „v podstatě vykostěn". Podle jeho odhadu zmizí z registru kolem dvou třetin objemu sledovaných veřejných peněz, například jen státní podniky představují podle něho stovky miliard korun ročně. „Lobbisté slaví," konstatoval šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Vládní ANO chtělo zákon vrátit do druhého čtení, ani to se nepovedlo. „Určitě se reálně existující problémy s obchodním tajemstvím firem daly řešit lépe, než to dopadlo. Teď budeme intenzivně prosazovat odborné jmenování do dozorčích a řídících orgánů státních podniku," uvedl šéf ANO Andrej Babiš.

BUDE K NĚČEMU?

Zákon o registru smluv dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 000 korun. Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná. Jenže to teď není jasné. Včera schválený zákon teď posoudí Senát.

Podle iniciativy Rekonstrukce státu, která registr smluv trvale hájila, poslanci vyprázdnili obsah normy, která bránila plýtvání veřejnými prostředky. „Nedali přednost zájmu občanů před snahou lobbistů zakrýt finanční toky," uvedla včera iniciativa. „Pokud výjimky z registru smluv projdou i Senátem, stává se z registru smluv takřka zbytečný nástroj," uzavírá Adam Rut ze sdružení Otevřená společnost.