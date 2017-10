Lubomír Zaorálek: Nikdo si netroufne měnit politickou orientaci, ani Babiš

Lubomír Zaorálek si – na rozdíl od Miroslava Kalouska – nemyslí, že volby do sněmovny rozhodnou o směřování České republiky.

„Naše země je jasně orientovaná a zakotvená v Evropské unii a NATO. Dnes podle mě neexistuje nebezpečí, že bychom změnili politickou orientaci, nepřipouštím, že by si to někdo troufl. Nemyslím si, že jsme na nějaké křižovatce,“ uvádí lídr sociálních demokratů ve velkém sobotním rozhovoru s Deníkem, který vyjde už zítra.

Ministr zahraničí zároveň prozrazuje, co bude klíčem k sestavení příští vlády: „Přelomové je to, zda Česko bude apendixem velkých firem a silnějších států. To je pro mě moment, na kterém se bude lámat příští koalice. Jestli chce někdo stavět budoucnost na lákání levné pracovní síly a požadavku každoročního přílivu 150 tisíc Ukrajinců, jak mi říkal Andrej Babiš, tak se s ním nedohodnu. To je podle mě absolutně chybná vize, která není v zájmu lidí v této zemi. My máme na víc, a jestli na to někdo rezignuje, tak je zrádce.“

CO SE DÁLE V ROZHOVORU DOČTETE:

O tom, zda už je dohodnutá příští vláda…

„Jsem si jist, že nic není dohodnuto, protože o všem rozhodnou voliči. Sestavování budoucích koalic se z mého pohledu bude odvíjet od toho, kdo je ochoten uskutečnit potřebné změny.“

O daních…

„Z ekonomického růstu v naší zemi mají dnes prospěch hlavně velké firmy jako banky a nadnárodní korporace či vlastníci velkých majetků, kteří mají výhodné daňové podmínky a užívají si vysokých zisků. My jsme udělali pořádek v daňové oblasti jen napůl, u malých a středních. Teď nás čekají ti velcí, například ve farmaceutickém průmyslu nebo v zemědělství.“

„Nápady, které říkají, že snížením daní nebo odvodů přibydou lidem peníze do peněženky, jsou podvod.“

O důvěře v politiku…

„Politici nesmí akceptovat, že několik velkých hráčů rozdává karty. Jestli to nedokážeme změnit, doplatíme na to všichni. Lidé budou volit protestně ty, kteří slíbí, že všechno rozmetají. A to mohou být pěkní řízci.“