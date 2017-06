Lubomír Zaorálek: Podpořím toho, kdo podpoří nás

Lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek Deníku prozradil, že i v období letních dovolených se bude setkávat s lidmi a vysvětlovat jim, co vnímá jako základní poselství do voleb.

Jak jim odpovíte, když se budou ptát, s kým byste šel do vládní koalice?

Moje zkušenost říká, že volby vždy dopadnou trochu jinak, než se čeká. Přál bych si, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku a dokázali srozumitelně sdělit důvody, proč chceme být u toho. Spojence budeme hledat podle toho, jak to dopadne.

A budou-li se tázat na vašeho prezidentského kandidáta?

Ještě bych počkal na to, kdo všechno bude kandidovat. Mohu však slíbit, že každého budu posuzovat z hlediska programu ČSSD. Jsem přesvědčen, že naše země stojí na křižovatce a je mimořádně důležité, kudy se rozhodne jít. Může se vydat směrem, v němž bude jen něčím přívěskem. Nebo se stane důstojnou součástí evropského dění, jež bude ovlivňovat. Pro tuto linii hledám spojence a bude to také klíč k mému rozhodnutí, koho v prezidentské volbě podpořím.

Velký rozhovor s Lubomírem Zaorálkem najdete v sobotním Deníku.