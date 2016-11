Lucie Bílá zachraňuje společenské dění v rodných Otvovicích. Kupuje kulturní dům

Otvovice - Slavná zpěvačka chce zachránit společenský život ve své rodné obci, nezbylo jí proto nic jiného, než sáhnout do vlastní kapsy.

Lucie Bílá jako zpěvačka začínala s kapelou zpívat kdysi právě v kulturácích. Zachování kulturního stánku v rodné obci je pro ni klíčové.Foto: Deník

Slavná zpěvačka Lucie Bílá se rozhodla, že ve své rodné vesnici zachrání společenské dění a nedovolí, aby v Otvovicích zašla kultura na úbytě. Uvolila se proto koupit tamní kulturní dům.

Vzhledem k tomu, že hrozilo, že současný vlastník kulturáku, kde je i restaurace, objekt prodá a obec na jeho odkoupení deset milionů nemá, sáhla mnohonásobná zlatá slavice raději pro peníze do vlastní kapsy.

Jak řekl Kladenskému deníku zpěvaččin bratr Karel Zaňák, částku za nákup nemovitosti nebude Lucie Bílá hradit pouze ze svých peněz. Na platbě se podílejí i sponzoři.

„Nebylo by možné, aby zafinancovala všechno sama, ale někdo musí celou akci zastřešit a sestra slíbila, že se o záchranu kulturního centra u nás postará. Je to jeden ze stabilizačních prvků, aby se v obci dalo žít,“ vysvětlil Karel Zaňák. Jak dále doplnil, budova potřebuje neodkladnou investici, která bude nejspíše rozdělena do několika etap, což může trvat roky.

Nyní v kulturním domě funguje zčásti restaurace Na Staré a pro společenské akce je určen velký sál. Jestli budou hospodu nadále provozovat dosavadní majitelé nebo někdo jiný, je předmětem jednání.

Kdy opravy domu, který je přehlídkou stavebních stylů od první republiky přes socialismus, začnou, a na kolik rekonstrukce přijde peněz, zatím nikdo nevyčíslil.

První vlaštovkou určenou na záchranu kulturáku je benefiční koncert Bílé Vánoce. Zpěvačka Lucie Bílá ho na sále v Otvovicích uspořádá za měsíc 12. prosince od 17 hodin, „Nejen ona, ale i ostatní lidé z jejího týmu to dělají zadarmo, aby jí pomohli dát dům nějakým způsobem dohromady,“ dodává Karel Zaňák.

Zpěvačka už v září zjišťovala možnosti dotací a případnou pomoc Středočeského kraje. Kulturní dům v obci po roce 1989 patřil částečně státnímu statku a polovina byla vrácena v restituci původním majitelům. Poté si dům odkoupili dosavadní majitelé, ale letos se ho rozhodli prodat.