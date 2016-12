Ludvík by rád umožnil nemocnicím přidat sestrám za práci na směny

Praha - Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) by rád umožnil nemocnicím zvýšit sestrám příplatek za práci na směny. Cílem je přitáhnout sestry do nemocnic, kde je jich nedostatek. Připravuje změnu nařízení vlády, které nyní nemocnicím dává možnost sestrám připlácet za směnnost 400 až 1000 korun měsíčně. Ludvík dnes v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že by si uměl představit až 5000 korun za měsíc. Nový ministr by také chtěl sestrám omezit administrativu.

Miloslav Ludvík Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Upravené nařízení vlády by mohlo platit od dubna. "My ho připravujeme tak, abychom ho nejpozději někdy v lednu na zasedání vlády předložili tak, aby pokud možno platilo od druhého kvartálu příštího roku," řekl ministr, který je ve funkci od konce listopadu. Plánované opatření by mohlo podle Ludvíka přitáhnout sestry do nemocnic v dohledné době, zatímco změna vzdělávání zdravotních sester projednávaná ve Sněmovně může zvýšit jejich počet nejdříve za pět let.

Peníze na růst příplatku za směnnost by chtěl Ludvík najít ve svém resortu. "V tuto chvíli děláme inventuru v resortu a potřebuju zmobilizovat všechny finance, které tam najdeme. Takže určitý plán mám, ale před tím, než to propočítáme, tak bych s tím chtěl seznámit vládu," uvedl.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) před koncem loňska v Česku chybělo téměř 3300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) hodlá návrh na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce předložit v lednu případně i bez souhlasu ministra financí Andreje Babiše (ANO). Předpokládá ale, že Babiš návrh podpoří. Ludvík to dnes řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Babiš s opatřením nesouhlasí, vláda projednávání návrhu přerušila koncem srpna.



Ludvík připomněl, že pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce je v koaliční smlouvě. "Nevidím důvod, proč by to Andrej Babiš neměl podpořit," řekl ministr, který ve funkci na konci listopadu vystřídal svého spolustraníka Svatopluka Němečka. "Andrej Babiš musí říct, jestli chce, aby stát podporoval z daní, z toho co vybere, zdravotnictví, nebo jestli chce říct to, že si to budou platit lidé sami," dodal.



Návrh pravidelné valorizace by mohl mít ve Sněmovně šanci i bez hlasů koaličního hnutí ANO. V diskusi v ČT ho podpořil bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) i stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková (KSČM). "Já to v každém případě chci předložit, ale já pevně věřím, že mu (Babišovi) to vysvětlím," řekl Ludvík.



Pravidelná valorizace by odstranila každoroční rozhodování vlády o platbách za státní pojištěnce. Návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že by stát v době recese příspěvek za děti, důchodce či nezaměstnané ještě zvyšoval v rámci takzvaného anticyklického mechanismu, v době konjunktury by naopak platil méně. Proti pravidelné valorizaci jsou spolu s ministerstvem financí také zaměstnavatelé a podnikatelé, odmítají právě anticyklický mechanismus.