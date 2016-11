Sobotka: Ludvík povede resort jako ekonom, Chvojka pomůže se zákony

Praha /INFOGRAFIKA/ - Od ředitele nemocnice v pražském Motole Miloslava Ludvíka (ČSSD), kterého nominuje do funkce ministra zdravotnictví, si premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) slibuje, že jako ekonom položí důraz na maximální efektivitu zdravotní péče. Nový ministr pro lidská práva a šéf legislativy Jan Chvojka (ČSSD) má pomoci v posledním roce mandátu Sobotkovy vlády s finišem legislativních prací ve Sněmovně. Sobotka to řekl ČTK a České televizi po jednání předsednictva ČSSD, na kterém seznámil stranické kolegy s plánovanou změnou v kabinetu.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Sonnek Pavel

Sobotka připomenul, že Ludvík je 16 let ředitelem největší fakultní nemocnice v zemi. "Dokázal stabilizovat tuto nemocnici z hlediska hospodaření. Je to ekonom, bude to zajímavá změna, protože přeruší dlouhou řadu lékařů v čele ministerstva," podotkl Sobotka.

Důležité je pro Sobotku, aby nebylo veřejné zdravotnictví privatizováno. Dalším úkolem premiéra pro Ludvíka bude to, aby zlepšil situaci pacientů z hlediska přístupu celého systému zdravotní péče k lidem. Uvedl, že nový ministr také naváže na práci svého předchůdce Svatopluka Němečka (ČSSD) ve snaze o zlepšení odměňování sester a lékařů. "Jako ekonom položí důraz také na maximální efektivitu zdravotní péče," uvedl Sobotka.

Odmítl tvrzení, že jeho rozhodnutí vyměnit Němečka má souvislost s dlouhodobou kritikou ministra z úst vicepremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. "Ty změny se neodvíjeli v jakékoliv reakci na naše partnery. Bylo to naše rozhodnutí, rozhodnutí ČSSD a mne jako předsedy sociální demokracie," uvedl.

Na Chvojkovi Sobotka oceňuje kontakty a práci v ústavně právním výboru a v petičním výboru, ve kterých působí od vstupu do Sněmovny v roce 2010. "Pro mne je kvalifikovaný právník, člověk, se kterým jsme spolupracovali na celé řadě legislativních změn," uvedl premiér. Dodal, že doufá, že nový ministr dá po Jiřím Dienstbierovi novou dynamiku i lidskoprávní agendě. Například se podrobně podívá, co vláda může v sociálně vyloučených lokalitách udělat s nezaměstnaností.

"A samozřejmě v čele legislativní rady vlády chci, aby (Chvojka) zajistil, že zbylé zákony, které koalice musí ještě připravit zejména do konce roku, takže ty věci poběží hladce," uvedl Sobotka. Výhodu Chvojky vidí v tom, že má ve Sněmovně řadu kontaktů a přehled.

