Suchou nohou rovnou do tramvaje? Vyhřívané zastávky lidé chválí

Jablonec n. N., Liberec – „A já se divila, kdy to ti chlapi stíhaj uklízet, když tolik padalo. Ani to neklouzalo, když začalo mrznout. Že je vyhřívaná zastávka, to by mne nenapadlo," uvedla seniorka, respondentka naší ankety. Vůbec ji nenapadlo, že zastávky tramvaje mají vyhřívaná nástupiště. Celkem 34 tramvajových zastávek v Liberci, Vratislavicích nad Nisou a Jablonci nad Nisou nevyžaduje každodenní zimní údržbu.

Vyhřívaná zastávkaFoto: Deník / Petr Zbranek

„Ve chvíli, kdy teploty klesnou pod čtyři stupně Celsia, aktivuje se automatické vyhřívání celého prostoru nástupiště," uvedl ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar. Veškerý spadlý sníh postupně odtává a nehrozí tak, že by cestující městské dopravy nastupovali a vystupovali na kluzký povrch nebo do vysoké vrstvy sněhu. Takové zastávky u nás přibyly při rekonstrukci tramvajové tratě. Čtěte také: Tramvaj z Modřan do Libuše nebude mít negativní vliv na životní prostředí Jsou bezúdržbové Díky automatickému vyhřívání nemusí na tyto zastávky vyjíždět pracovníci dopravního podniku. „Vyhřívání zastávek je nejen komfortní, ale především zvyšuje bezpečnost pro cestující. Nehrozí tak, že by někdo uklouzl a poškodil si zdraví," uvedl předseda představenstva Pavel Šulc. Celý princip vyhřívání je jednoduchý a navíc ekonomický. Všechny zastávky vyhřívá speciální topný kabel, který napájí proud z trolejí. „Tímto systémem se nejenže šetří síly lidí, ale také posypový materiál a zároveň se zužitkuje energie vzniklá při brzdění tramvají," doplnil Wejnar. A jak to funguje? Energie vzniká při elektrodynamickém brzdění tramvají. „Zjednodušeně řečeno, tramvaje s modernizovanou trakční výzbrojí umí tuto vyrobenou energii vrátit zpět do trakčního vedení. Tuto energii poté využije buď jiný vůz na trati při rozjezdu, nebo právě topení na zastávce. Tento proud se nemusí mařit v brzdovém odporníku v tramvaji," upřesňuje provozně-technický ředitel Ludvík Lavička. Nemáme konkurenci Na tuzemské mapě by zdejší dopravní podnik jen těžko hledal konkurenci, co do počtu takto vybavených zastávek. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou je ve využití této technologie ošetření tramvajových zastávek v čele před podobnými dalšími dopravními podniky v České republice. „A zřejmě i nějaký čas zůstane," míní ředitel dopravního podniku. Čtěte také: Denně PID využije asi 180 tisíc lidí, oslavy vzniku budou na podzim A radost z perfektně uklizených zastávek nemají jen cestující. Zejména ta na konečné v Jablonci je hojně vyhledávanou i z jiného důvodu. „Mám mopslíka a když jej po procházce v Tyršových sadech už hodně studí nohy a má je plné ledu, na chvíli jdeme na zastávku a hned běhá veseleji," svěřil se mladě vyhlížející Jablonečan našim fotografům.

Autor: Lenka Klimentová