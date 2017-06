Jsou „dárky“ automobilek policii korupcí? Za jistých okolností ano

Nedávno v Brně havaroval luxusní vůz se znakem Policie ČR na kapotě. Po necelých třech týdnech tak skončila marketingová mise, na kterou jej poslala společnost BMW Group ČR. Ta svůj model BMW i8 s hybridním pohonem brněnským policistům bezplatně půjčila 10. května k dočasnému užívání.

Ze strany automobilky BMW jde o srozumitelný postup. „Je to chytrý marketingový tah," říká právník společnosti Transparency International (TI) Petr Leyer. Otázkou ale je, zda se stejně chytře chová policie, když dělá komerční společnosti reklamu.

„Obchodní vztah mezi státem a komerční firmou by měl být nastaven vyváženě – v něčem ta transakce musí být výhodná pro stát a v něčem pro firmu. Pak v takovém postupu nevidím problém," říká právník společnosti Transparency International (TI) Petr Leyer. Podle něj jsou v případě zapůjčení BMW i8 výhody, které policie získala, celkem zjevné.

„Policie si vyzkouší atypický o vůz s hybridním pohonem a má k dispozici exkluzivní vybavení, které by si jinak nemohla dovolit. A může na základě přímých zkušeností zvážit, zda má smysl do podobných ekologických technologií investovat," vysvětluje Leyer a upozorňuje, že státní instituce nesmějí podobné dárky utajovat před veřejností a podmínky, za jakých smlouvu uzavřely, musejí být pod veřejnou kontrolou.

Smlouva mezi Policií ČE a společnost BMW Group ČR o zapůjčení vozu je podle něj v pořádku. "Je to standardní smlouva, která nezavdává důvod k nějakému podezření," uvedl Layer.

Státní instituce, která se propůjčí k marketingovým aktivitám soukromé firmy, by podle Layera udělala chybu nejen v případě, že by porušila vyváženost smluvních podmínek a nechala se soukromou společností zneužít. Pochybila by také tehdy, kdyby spojila svoje jméno s nedůvěryhodnými obchodníky nebo značkami.

A za určitých okolností by se za propůjčením jména Policie ČR k marketingovým aktivitám komerční firmy mohl skrývat korupční potenciál. Kdyby například policie zvažovala rozsáhlejší nákup automobilů s hybridním pohonem a zvolila jako dodavatele právě BMW, bylo by zjevné, že předchozí půjčení vozu posloužilo k ovlivnění zakázky.

„Tam už by se dalo uvažovat o tom, že jde o metodu, jak si vytvořit předpolí na úkor jiných značek, které podobné zápůjčky policii neposkytují. Pak by to byla praktika, která je na hraně střetu zájmů a lze ji označit za snahu zavázat si některé funkcionáře, aby s firmou v budoucnu příznivěji zacházeli," vysvětluje Layer. Dodává, že riziko klasické korupce samozřejmě nelze zcela vyloučit nikdy.

„Muselo by se ale prokázat, že krátce po té, co si policisté zajezdili v luxusním autě, získali konkrétní představitelé policie od dealera automobilů nějaké výhody. Kupříkladu to, že mají bezplatně zapůjčené vozy anebo si pořídili osobní automobil BMW na úvěr a mají mimořádně výhodné splátky. To už by pak bylo o něčem jiném," říká Layer.

Výkon vozu BMW i8 přesahuje 350 koní, zrychlit z nuly na sto kilometrů za hodinu umí za pouhé 4,4 sekundy. Nehodu nyní vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Automobilka BMW nedávno policii poskytla na půl roční zkoušku dva modely elektromobilu i3.