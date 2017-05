Lžete a zase lžete, pronesla Valachová a pak se rozplakala

/ANKETA/- Zasedání parlamentních výborů nebývá nijak dramatické. Až na výjimky. Tou bylo středeční jednání senátního školského výboru, který posuzoval návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, jehož hlavní součástí je kariérní řád.

Svoje vymazlené legislativní dítě přišla obhájit ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se svým odborným týmem. Na předloze jí velmi záleží, protože podle ní jde o „profesní podporu učitelů, kterou si zaslouží". Je také náležitě pyšná na to, že pro novinku, po níž pedagogický veřejnost volá řadu let, vyjednala na příští dva roky potřebné peníze v řádu několika miliard.

Přednosti akreditací shrnula do několika vět, přičemž zdůraznila, že uvádějícím učitelům bude náležet příspěvek ve výši 3000 korun měsíčně, nebo 1500 korun při sníženém úvazku. Odmítla kritiku centralizace všech školení pod Národní institut dalšího vzdělávání: „Není to pravda, všechny minulé kurzy budou učitelům uznány, záleží to jen na nich." Zdůraznila, že jedno atestační řízení pro třetí stupeň vyjde na 500 korun a bude jen o něco méně administrativně náročné než pro stupeň druhý. „Příplatky za třídnictví se neměnily 12 let a činí 300 korun měsíčně, nyní navrhujeme jejich zvýšení na 1000 až 1500 korun," pravila pevným hlasem. Námitky přítomných zástupců iniciativy Pedagogická komora označila za lži. „Jsem právník a nepoužívám to sloveso skoro nikdy, ale vy lžete, lžete," konstatovala na jejich adresu.

Převažují negativa

Jenže slovo si pak vzal zpravodaj tisku Jiří Růžička (TOP 09) který má jako dlouholetý ředitel prestižního Gymnázia Jana Keplera ve školské problematice opravdu nabito. Nikdo mu nemůže předhazovat, že věc nezná z praxe, protože on přesně ví, o čem mluví. „Je mi líto, ale v navrhovaném zákoně převažují negativa nad pozitivy, a proto musím navrhnout jeho zamítnutí," uvedl. Kateřina Valachová přiznala, že ji to zaskočilo.

Růžička zdůraznil, že nárůst administrativy bude neoddiskutovatelný. „Mám stovky ohlasů z terénu a ani jeden není kladný," řekl. Jeho návrh na zamítnutí garanční výbor nakonec neodhlasoval, ale přiklonil se k vrácení zákona do sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by umožnil zaměstnávat na všech typech škol i absolventy nepedagogických oborů. Pokud by si tento postoj osvojil celý Senát, zákon by už poslanci nemuseli stihnout projednat a jako celek by mohl spadnout pod stůl.

Ocenění a slzy

Senátor Václav Homolka navrhoval, aby za třídnictví náležel měsíční příplatek ve výši 3000 korun, což neprošlo. „Nejhorší je, že v dnešní době už jde jenom o peníze. Učitelé po letech planého řečnění ničemu nevěří, bojí se, že jsou to jen slova, která zlepšení nepřinesou. A teď odcházíte z funkce i vy, takže jim nebudete moci zaručit splnění svých slibů," obrátil se Homolka na ministryni. V tu chvíli to Valachová nevydržela, sklonila hlavu a vší silou zadržovala pláč. K němu měla blízko ještě několikrát. Všichni přítomní členové výboru totiž ocenili její obrovské nasazení, vůli a snahu zlepšit postavení učitelů.

„Jste možná jediný polistopadový ministr školství, který dokázal z šéfa resortu financí vymámit reálné peníze pro učitele," řekl například Jiří Oberfalzer z ODS.

V diskusi se ale posléze ukázalo, že je to málo.

Odcházejí ti nejlepší

Místopředseda Senátu Jiří Šesták (TOP 09/STAN) nastínil situaci ve školství pomocí příběhu učitele dějepisu a společenských věd z Gymnázia v Třeboni. „Je to jeden z nejlepších pedagogů v regionu, ale po 15 letech praxe a 22 tisících čistého už dál nemůže a po prázdninách začíná učit ve Stuttgartu. České lékaře mohou částečně nahradit doktoři z Ukrajiny, Moldávie nebo Rumunska, ale dějepisáře nenahradí nikdo," pravil do ticha Jiří Šesták. Chmurnou náladu podtrhl Jiří Růžička, jenž potvrdil, že to s českým vzdělávacím systémem nevypadá dobře: „Za 27 let neodešel ani jeden člen našeho pedagogického sboru v aktivním věku, letos jde pryč deset procent kantorů a já opravdu nevím, kým nahradím učitele IT nebo matematiky. A to mluvím za pražské gymnázium, kde jsou chytré děti, které je radost učit."

Všichni přítomní se shodli, že pokud se politická reprezentace nevzpamatuje a nezvedne kantorské platy v průměru o deset tisíc korun, skončí to špatně.

Kateřina Valachová podá demisi v pátek. Prezident Miloš Zeman naznačil, že si její přijetí ještě rozmyslí. Valachová totiž končí kvůli pochybení své náměstkyně pro sport Simony Kratochvílové, která je kvůli podezření z manipulace s dotacemi vazebně stíhána. Pokud by si Valachová funkci udržela až do voleb, byla by první ministryní, za níž stojí školní asociace, univerzity, sportovní svazy a dokonce i velká část opozice. Zeman její rezignaci přijmout musí, ale kdyby ji nechal úřadovat v demisi až do října, nikdo by ho za to nepeskoval.