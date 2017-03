Madona z Veveří patří církvi, rozhodl znovu soud

Gotický obraz Madony z Veveří patří církvi. V pátek o tom opět rozhodl pražský městský soud, ke kterému se spor vrátil po dovolání Národní galerie (NG). Obraz byl desítky let součástí expozice galerie, v rámci církevních restitucí na něj vznesla nárok římskokatolická farnost Veverská Bítýška. Páteční rozhodnutí je pravomocné.

Madona z Veveří. Foto: ČTK/ Václav Šálek

Soud v pátek znovu potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1. Ten před dvěma lety konstatoval, že na dílo dopadá zákon o církevních restitucích, který napravuje křivdy způsobené komunistickým režimem v letech 1948 až 1989. Galerie se u soudu hájila tím, že obraz pod zákon nespadá, protože byl ve vlastnictví státu už před tímto obdobím. Podle soudu ale stát vlastnictví obrazu deklaroval až v roce 1958.

Farnost prokázala, že obraz jí patřil v pol. 18. století

Galerie se u soudu hájila tím, že obraz pod zákon nespadá, protože byl ve vlastnictví státu už před tímto obdobím. Podle soudu ale stát vlastnictví obrazu deklaroval až v roce 1958. Podle předsedy odvolacího senátu Milana Chmelíčka důkazy potvrzují, že obraz byl v rozhodném období církevním majetkem.

„Dospěli jsme ke stejnému závěru jako při našem prvním rozhodnutí," řekl soudce. „Farnost Veverská Bítýška prokázala, že obraz jí patřil už minimálně v polovině 18. století a nebyly shledány žádné důkazy o tom, že by od té doby do roku 1958 o vlastnictví měla přijít, obraz darovala, nebo ho nabyl stát," řekl novinářům po skončení jednání právní zástupce církve František Severin. Zástupkyně galerie Štěpánka Vincencová se k rozhodnutí vyjádřit nechtěla.

Obraz se ocitl v držení Ředitelství státních lesů a statků

Madona z Veveří je datována před rokem 1350 a je připisována malíři z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Do roku 1938 zdobila kostelík na hradě Veveří, který plnil ve středověku funkci farního chrámu pro osadu u zeměpanského hradu a širší okolí. V současnosti je pro veřejnost uzavřený.

Obraz se na konci 30. let minulého století v souvislosti s politickými událostmi ocitl v držení Ředitelství státních lesů a statků v Rosicích, ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. V roce 1958 jej darovalo Národní galerii v Praze.

Výběr informací o obrazu Madona z Veveří (soud dnes rozhodl, že obraz patří církvi):- Madona z Veveří je jedním z nejcennějších deskových obrazů českého gotického malířství. Pochází z poloviny 14. století, autorství je připisováno malíři z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Dílo bylo pravděpodobně objednáno jako oltářní obraz pro kapli hradu Veveří nedaleko Brna, který od roku 1335 patřil Karlu IV. V poslední době byl obraz jedním ze stěžejních děl v expozici středověkého umění v Anežském klášteře v Praze, v červenci 2015 ho vláda zařadila mezi národní kulturní památky.

- Podle informací NG neexistují o osudech obrazu v dalších staletích žádné dostupné zprávy, nejpozději v 18. století ale visel v kapli Matky Boží, stojící poblíž hradu, která patřila majitelům panství a sloužila jako hřbitovní kostel; spravovala ji farnost ve Veverské Bítýšce. O vlastnictví kaple se v 19. století vedly spory mezi vrchnostenským velkostatkem a obcí Veverská Bítýška. Pře byla ukončena v roce 1887, když kapli zapsali do pozemkových knih jako majetek Mořice Hirsch-Gereutha, majitele hradu Veveří.

- Dědic panství Mořic Arnold de Forest-Bischofsheim patřil po roce 1918 k odpůrcům pozemkové reformy a v roce 1925 proto československý stát koupil všechen baronův majetek včetně čtyř kostelů a kaple na Veveří. Stát se zavázal nadále vykonávat patronátní právo vůči nabytým církevním stavbám, které převzalo Ústřední ředitelství státních lesů a statků.

- V roce 1932 byl obraz Madony z Veveří představen v tisku jako znovuobjevené dílo gotického malířství. Jak uvádí Národní galerie, teprve poté se začala církev (konkrétně farnost ve Veverské Bítýšce a biskupská konzistoř v Brně) dožadovat vlastnictví díla. Spor ale nebyl do poloviny 30. let rozhodnut, v roce 1936 pak převzala obraz do své péče Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, přímá předchůdkyně NG. Součástí sbírek Národní galerie se Madona z Veveří stala v roce 1958.

- Katolická církev požádala NG o navrácení obrazu v prosinci 2013 podle zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Galerie ovšem dílo - na rozdíl například od dvojice obrazů Petera Paula Rubense či Vyšebrodského oltáře, vydaných v září 2014 - vrátit odmítla. Církev se proto v únoru 2015 obrátila na Obvodní soud pro Prahu 1, který rozhodl o tom, že NG musí obraz vydat farnosti ve Veverské Bítýšce. Galerie se v září 2015 proti verdiktu odvolala, ale marně, verdikt o vydání potvrdil pražský městský soud. Národní galerie poté podala dovolání k Nejvyššímu soudu, to však nemá odkladný účinek, a NG loni v březnu předala vzácné dílo farnosti, která obraz svěřila Diecéznímu muzeu v Brně.

- Po dovolání Národní galerie Nejvyšší soud loni v prosinci vrátil případ k novému projednání. Dnes pražský městský soud rozhodl, že obraz patří církvi.

- Národní galerie ve sporu uváděla, že neexistuje důkaz pro to, že by se od konce 30. let snažila farnost ve Veverské Bítýšce či brněnská konzistoř dospět k dořešení sporu o vlastnictví obrazu. Podle církve ale z listinných důkazů z 30. let minulého století vyplývá, že vlastníkem obrazu, jenž tvořil součást oltáře, byla farnost. Církev argumentovala i tím, že neexistuje od poloviny 18. století do roku 1958 dokument, podle něhož by o toto dílo přišla.

- Madona z Veveří není jediným výtvarným dílem, které církev získala podle zákona o majetkovém vyrovnání. Asi největší pozornost vzbudil převod několika jiných uměleckých děl ze sbírek Národní galerie. V září 2014 převzali zástupci církve dva obrazy Petera Paula Rubense, Vyšebrodský oltář a části Puchnerova oltáře. Všechna díla ale na základě vzájemné dohody zůstala i nadále ve stálých expozicích NG, Rubensovy obrazy ve Šternberském paláci, gotická díla pak v klášteře sv. Anežky.

- Z nemovitostí byly vydány například chrám na Zelené hoře, památka ze seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, který brněnské biskupství převzalo v srpnu 2014. Na stejném prestižním seznamu je zapsán i zámek v Kroměříži, který olomoucké arcibiskupství převzalo (krom Květné zahrady) od Národního památkového ústavu (NPÚ) počátkem roku.