Makat a necestovat? Politici si výlety neodpírají

/INFOGRAFIKA/ I když předseda ANO Andrej Babiš podle svých slov jako poslanec cestuje jenom do Bruselu, když to je nezbytné, pražští politici ANO si do zahraniční zajedou rádi.

Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Já jsem jako poslanec necestoval nikam. Já létám do Bruselu v economy class, to platí Brusel. Určitě by bylo fajn letět někam, kde jsem nikdy nebyl, a udělat si hezký pobyt, ale poslanci jsou na to, aby pracovali pro lidi u nás," uvedl nedávno na svém facebookovém profilu vicepremiér a šéf ANO Andrej Babiš. Někteří pražští zastupitelé za ANO jeho názor zřejmě úplně nesdílejí.

Čtěte také: Babiš v Terezíně zkontroloval účtenky. Překvapili ho vietnamští prodejci

Podle soupisu zahraničních cest za roky 2015 a 2016, které má redakce Deníku k dispozici, vyrážejí pražští politici do zahraničí celkem rádi. Obvykle jde o různé veletrhy, konference či studijní pobyty, v případě primátora plní cesty také reprezentační funkci. Městskou kasu vyšlo celkem 75 cest za dva roky na téměř tři miliony korun.

Primátorka: cesty jsou nutné

Nejvíce celkem pochopitelně cestovala primátorka Adriana Krnáčová vyjela na celkem 22 zahraničních cest. Nejdražší byla loňská výprava do Číny, kde vedení města s čínskými partnery jednalo například o spolupráci mezi zoologickými zahradami nebo v oblasti školství.

Jak Krnáčová upozorňuje, zahraniční reprezentace je jednou z klíčových kompetencí primátora a cestám se tak nemůže vyhnout, ani kdyby chtěla. V posledních dnech se tak podívala se Slovanskou epopejí do Japonska a příští týden se chystá prezentovat Prahu na veletrhu ve francouzském Cannes.

Za veřejné peníze cestují i další

„Praha má spoustu partnerských měst, a pokud by zástupci Prahy reagovali na pozvání negativně, bylo by to bráno jako neúcta a diplomaticky by to mohl být problém," vysvětlila primátorka s tím, že letos se ještě chystá například do Jeruzaléma, kde se budou konat Dny Prahy.

Podle Krnáčové nelze srovnávat nutnost zahraničních cest u ministra financí či poslance a u primátora Prahy. Ani jiní zastupitelé se však nebojí za veřejné peníze vyrazit do světa. Například Eliška Kaplický Fuchsová tak učinila celkem třináctkrát z pozice předsedkyně kulturního výboru, pod který spadají také zahraniční vztahy.

Nepřehlédněte: Babiš ukázal Deníku audit svých financí. Firmy pochybení nenašly

Středočeští zastupitelé jsou skromnější

Z řadových zastupitelů má na kontě nejvíce výprav exprimátor Tomáš Hudeček. Rozpočet města to však stálo jen pár tisíc, protože drtivou většinu výdajů hradila Evropská unie. Přes sto tisíc stály město cesty zastupitele za ANO Antonína Lébla a asi 176 tisíc zastupitele za ODS Alexandera Bellu.

Oproti svým pražským kolegům jsou středočeští zastupitelé skromnější. Za roky 2015 a 2016 členové nyní už bývalého zastupitelstva podnikli celkem 21 cest. Z toho tři byly do Číny, se kterou chtěl posilovat ekonomické vazby kraje i bývalý hejtman Miloš Petera.