Málem zemřel a stále není z nejhoršího venku

Šestiměsíční štěně neumělo chodit, nemělo totiž žádné svaly. Páníček se o něj nikdy nestarat a ožíraly jej krysy. Útulek musí čelit výpadům veřejnosti.

Takto zuboženého psa obdržel útulek Čtyřlístek pro hafany v Albrechticích. Pes byl tak zubožený, že se původně vůbec nevědělo zda přežije. Předání zvířete bylo také zvláštní. zaměstnanci útulku jej našli jen tak v krabici za brankou. Kdo to byl zůstává záhadou.

Díky péči útulku a ošetřující veterinářky se jeho stav začal rapidně lepšit. Rekce lidí na sociálních sítích jsou ovšem všelijaké. Někteří útulek chválí, jiní jej naopak napadají.

V půl roce měl pes vážit 20 kilogramů, měl však pouhých devět. Mnozí lidé začali ihned posílat finanční dary na jeho záchranu. Předchozí majitel jej týral úplně od narození.

Čtěte také: Drama v Údolí oddechu. Volně puštěný pes uštval a poté zakousl březí srnu

Reakce z Facebooku:

Olga Key Kalas Nabídl vám někdo z kritizujících, že by na své náklady pejska vzal k veterináři? Nebo nějakou jinou účelnou pomoc? Anebo jen kritizují? Péče o jakkoli zrazeného ne-li týraného psa je velmi náročná fyzicky i psychicky. Našeho Matyska jsme dávali dohromady rok.

Vendula Janů Nechápu jak někdo může považovat za kvalitní péči, to že pes se smrtí na jazyku leží mezi 20 psy a žere běžné granule. Kdyby se jednalo o dítě v podobném stavu, taky by vám přišlo adekvátní, že leží někde v ústavu a jí stravu ze školní jídelny a čekalo by se než se samo rozchodí? Logicky by se peníze ze sbírky věnovaly na lázně, rehabilitační pobyt, speciální výživu, léky… Lidi určitě neposlali tisíce na to, aby se nakoupily granule v Tescu, nebo zaplatilo odčervení. Není čas čekat. Čím dřív se zahájí odborná komplexní léčba, tím větší šance na kvalitní život pes bude mít! Už to čekání celý víkend na údajnou návštěvu veteriny mluví za vše (pokud vám to poradil veterinář, tak k takovému bych svého psa nevzala).

Veronicas Giabriel Kolik z Vás se zvedlo a jelo se na něj podívat? Nikdo - jen hloupě melete! Tak dokud nemám jasné důkazy nesoudím. Jste tak ubohý národ,že to není ani možné!

Kokrhel Vyvrhel Mne akorát udivuje, jak se tady někteří obouvají do těch, co pomáhají místo do těch, kdo psům ubližují. Zkusit si, co obnáší péče o handicapovaná zvířata, může každý. Stačí se projít po kterékoli dědině a najdete plno psů, zavřených doživotně v těsných kotcích, na řetězu, podvyživených, zanedbaných. Tak do toho kritici všehomíra.

Nepřehlédněte: Otřesný případ: U popelnice v Děčíně někdo svázal kočku