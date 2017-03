Malý hrdina z Frýdlantu. Šestiletý Vojta zachránil život svým prarodičům

Díky rozvážnosti zachránil babičku s dědou před udušením dusivým kouřem.

Strážníci městské policie Liberec – Pavel Ratajský a Martin Roušal a šestiletý Vojta Stýbal. Všichni měli obrovský podíl na tom, že požár bytu v Sídlištní ulici ve Frýdlantě neskončil tragédií.Foto: Martina Petrášková

Je mu teprve šest, chodí do školky a už se pyšní oceněním za odvahu. Nebýt malého Vojty, zřejmě by jeho babička a děda byli po smrti. Je pátek 3. března a bytem Stýbalových v Sídlištní ulici se začal valit dým. „Požár zasáhl celý obytný pokoj, zplodiny hoření poničily i kuchyň s chodbou. K požáru došlo zřejmě při závadě na elektroinstalaci mrazáku, způsobená škoda je kolem půl milionu,“ popisuje mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová. Požár ale mohl mít ještě mnohem horší dohru. Vojtovi prarodiče totiž o tom, že jim v bytě začalo hořet, vůbec nevěděli. A nechybělo mnoho a kouřem se mohli udusit. Co se dělo, popisuje Vojtova maminka Iveta Stýbalová.



„Vojtu si babička s dědou přivedli po obědě ze školky a vlastně si tím nevědomky zachránili život. V době, kdy v místnosti za kuchyní začalo hořet, byli totiž na druhé straně bytu a spali. Vůbec netušili, co se tam děje. Kouř nebyl v této části bytu vůbec cítit. Naštěstí to Vojta objevil a zachoval chladnou hlavu. Běžel za babičkou a na požár ji upozornil. Jsem na něj nesmírně pyšná, že si uvědomoval co se děje a skvěle zareagoval a nezpanikařil,“ vypráví hrdá maminka. Manželé Stýbalovi se snažili požár uhasit, ale bylo to nad jejich síly. Hustý černý dým se mezitím valil i z oken ven. Náhodná kolemjdoucí proto zavolala městskou policii. Přivolaná hlídka už o dvě minuty později běžela do třetího patra paneláku, kde na zakouřené chodbě narazili na Stýbalovi s Vojtou. Už se tolik nadýchali štiplavého dýmu, že k hašení neměli sílu. Strážníci ihned volali hasiče a mezitím se snažili požár zlikvidovat. I přes jeho značný rozsah se jim podařilo, že se nerozšířil dál. Jak Vojta, tak oba strážníci Pavel Ratajský a Martin Roušal teď za svůj čin převzali ocenění za odvahu.

„Všichni tři si ho opravdu zaslouží. Vojta své prarodiče téměř jistě zachránil od smrti udušením, protože když člověk spí, kouř ho neprobudí. Známe řadu případů, kdy lidé při požáru zemřeli právě proto, že spali a udusili se. A naši strážníci si zase pochvalu zaslouží za to, že ani na chvíli nezaváhali a vrhli se hasit místnost, ze které šlehaly plameny. Ono to vypadá jako samozřejmost, pomoci při požáru, ale samozřejmé to není. Člověk se nemůže naučit jednat v kritickou chvíli jako hrdina, s tím se musí narodit,“ řekl ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Slzy dojetí neskrývá ani teď babička Božena Stýbalová. „Je to náš hrdina. Zachránil nás. Ještě doteď mě škrábe v krku a špatně se mi mluví, jak jsme se kouře nadýchali. Nechci ani domýšlet, jak by to dopadlo, nebýt Vojty.“ Za svoji duchapřítomnost dostal Vojta kromě pamětní medaile velké lego, policisté pak náramkové hodinky.

