Maminky na brigádě? Dál hrozí, že přijdou o „rodičák"

Maminky, které chtějí od raného věku dítěte pracovat, dávat potomka do jeslí či mateřinek a nepřijít přitom o rodičovskou, mají smůlu. V novele zákona o státní sociální podpoře totiž zůstal stávající limit 46 hodin měsíčně, kdy může být dítě do dvou let v předškolním zařízení. Pokud rodič hodinovou dotaci překročí, ztratí nárok na rodičovskou.

Ostatní limity, hlavně na výši příjmů, které si na rodičovské může maminka či tatínek vydělat, byly zrušeny už dávno. V zákoně zůstala jen docházka. A přestože se ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) tři roky snažila o zrušení limitu, nepovedlo se to. Na stranu opozice se při hlasování přidala i část poslanců vládní ANO.

„Bohužel poslanci za ANO ve sněmovně podpořili pozměňovací návrh poslankyně TOP 09 Chalánkové. Takže situace dál bude nahrávat movitým rodinám, které si mohou platit chůvu na 24 hodin denně, aniž by přišly o rodičovský příspěvek, zatímco samoživitelka, která na chůvu logicky nemá, může dát dítě do předškolního zařízení jen na 46 hodin týdně," zlobí se ministryně.

„Hnutí ANO tím podle mého názoru dalo najevo, že je situace pracujících lidí s nízkými příjmy nebo samoživitelek nezajímá," kritizuje Marksová.

Zmatečné hlasování

Podle poslankyně ANO Radky Maxové, ale nejde o útok na chudší rodiče. „My jsme podle koaliční dohody podpořili například kratší rodičovské i jiné návrhy na lepší sladění rodinného a pracovního života, ale zrovna u limitu pro dvouleté děti si myslím, že by se to nemělo rozvolňovat až tak, jak si paní ministryně myslí. V tomto ohledu musíme myslet na děti, nejenom na rodiče," reaguje Maxová.

Hlasování ohledně zákona o sociální sociální podpoře podle ní bylo zmatečné. Objevilo se mnoho pozměňovacích návrhů. „Třeba návrh ČSSD, aby se přídavek na dítě nezapočítával do příjmů rozhodných pro přiznání příspěvku na bydlení, byl skoro podpásovka. Nebyl projednán na koalici a platí to i o dalších návrzích," podotýká Maxová. Zmiňovaný 46hodinový limit pro děti do dvou let se do zákona dostal v roce 2012. Předtím byly regule ještě přísnější – děti mladší tří let mohly do školky maximálně na pět dní v měsíci.

Personalisté přitom trvale kritizují nízké zapojení maminek na trhu práce. Dlouhý pobyt na rodičovské jim ztěžuje návrat do zaměstnání. Nejtypičtější rodičovská v ČR je přitom tříletá. „Zaměstnavatelé oceňují, když se žena na mateřské, jak se lidově říká péči o děti po narození, neodmlčí na celé tři roky," popisuje Erik Švarcbach z personálně-poradenské společnosti McROY Czech. Pokud mají ženy dvě děti po sobě, „vypadnou" na šest let, což už podle něj bývá problém.

Novinkou bude zmíněná rodičovská kratší než stávající (nejnižší) dva roky. Zákon ruší nynější horní hranici příspěvku 11 500 korun měsíčně. Rodič by tak mohl pobírat dávku až do výše maximální mateřské, tedy 32 640 korun měsíčně. Na tuto částku ale budou mít nárok rodiče, kteří vydělávali víc než zhruba 81 000 korun. Do zaměstnání by se vraceli přibližně kolem jednoho roku dítěte.