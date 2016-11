Manželé přiznali, že zneužívali a znásilňovali vlastní děti

Královéhradecko - Otřesný případ znásilňování a zneužívání dětí nyní musí řešit Krajský soud v Hradci Králové. Pachateli jsou manželé, oběťmi jejich malé děti.

Třicetiletého muže a jeho osmadvacetiletou manželku státní zástupce obvinil ze znásilnění, pohlavního zneužívání, výroby dětské pornografie a řady dalších trestných činů, jichž se dopustili na manželčině dceři, které bylo v té době deset let, a na čtyřletém chlapci, kterého měli spolu. Muži hrozí až dvanáctileté vězení, žena by mohla strávit ve věznici až deset let.

Natáčel s dětmi pornografické snímky

Podle obžaloby muž své nevlastní dceři nejdříve pouštěl filmy s dětskou pornografií a postupně přešel k tomu, aby podobné praktiky prováděla i ona a její mladší bratr. Přiměl ji k tomu, aby se od chlapečka nechala osahávat a aby se pokoušeli o pohlavní styk. Všechno si fotografoval a natáčel.

Jindy dívku uspal a pak ji znásilnil. Různé sexuální praktiky na ní prováděl víckrát, občas v autě, kde ji mimo jiné nutil, aby ho orálně uspokojovala. Také z toho si pořizoval snímky.

„Vše ze zavrženíhodné pohnutky pro svoje vlastní zvrhlé sexuální uspokojení protiprávního charakteru a opatřit si dětskou pornografii, kterou směňoval," píše se v obžalobě.

Jeho manželka namísto, aby dceru před svým mužem chránila a vše oznámila policii, zapojila ji do jejich společných sexuálních hrátek a děvče tak bylo znovu zneužíváno. I tentokrát z toho vznikla řada fotografií.

Tím to ovšem neskončilo: žena podle obžaloby umožnila, aby ji malý syn osahával v intimních partiích. „Vědomě ohrozila řádný mravní vývoj svých dětí," řekl státní zástupce.

Pozdní lítost a pláč při výpovědi

„Cítím se vinen," řekl muž a jeho žena u soudu uvedla totéž. Obžalovaný vypovídal tichým hlasem, občas plakal a vypadal zdrceně. Vylíčil, že když se s manželkou seznámil, žila s dcerou a byla zcela bez prostředků, takže jí pomáhal. Svou nevlastní dceru měl prý rád a nedokázal vysvětlit, proč se na ní dopouštěl tak strašných činů.

„Jsem hloupej. tohle se nemělo stát. Zkazil jsem, co jsem mohl," sypal si včera u soudu popel na hlavu. Ale pak přiznal: „Nešlo to ovládnout."

Dětskou pornografii prý začal sledovat, když mu bylo osmnáct let. Včera nejdříve tvrdil, že s manželkou neměl v sexuálním životě žádné problémy, potom ale připustil, že mu „možná něco chybělo".

I když vinu přiznal, odmítl, že by dceru před znásilněním uspal. Prý měla virózu a bylo jí špatně.

O natáčení, při němž nutil děti k pohlavnímu styku, tvrdil, že neví, proč to udělal, že šlo zřejmě o zkrat. „Je hrozné, že jsem do toho zatáhl svého syna. Nevím, proč jsem si to nahrával," řekl s pohnutím obžalovaný.

Manželka mu za peníze vyhověla

Naopak odmítl, že by dívce ukazoval pornografické filmy. Viděla je prý jen náhodou, když se jednou v noci vzbudila a šla na záchod.

Velmi svérázně také obhajoval, proč nevlastní dceru znásilňoval a zneužíval. „Bral jsem ji jako sobě rovnou. Vždycky chtěla něco zkusit. Třeba za mnou přišla a řekla: Hádej, co budeme dělat, až máma nebude doma…"

Obžalovaný také líčil, co se stalo, když u něj jeho žena objevila pornografické snímky své dcery. „Chtěla kvůli tomu zavolat policii. Pak mi jen vynadala, vymazalo se to a byl klid."

Když však prý později manželce chyběly peníze na popíjení s kamarádkou a chtěla je z něj vymámit, sama mu nabídla, že by mohli něco vyfotit. „Vždycky věděla, jak ze mě dostat peníze," řekl muž soudu.

Žalobce: S pornografií zřejmě neobchodoval

Policie u obžalovaného při vyšetřování objevila dvanáct fotosouborů a tři videozáznamy s dětskou pornografií, kde byly zachyceny jeho děti. Dětskou pornografii si obstarával i jinak, stahoval ji, ukládal si ji do počítače a rozesílal. Šlo o desetitisíce souborů. Nechtěl za to však od nikoho peníze.

„Motivem bylo převážně uspokojení sexuálního apetitu obžalovaného. Z obžaloby nevyplývá, že by s pornografickým materiálem obchodoval," uvedl ve čtvrtek státní zástupce Petr Babka.

Projednávání případu bude pokračovat i příští týden.