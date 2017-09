Mariánský sloup v Praze: politici se před volbami bojí rozhodnout

/VIDEO/ I po sto letech proti sobě dovede postavit historie dva tábory. Důkazem toho je Mariánský sloup, jenž má být na Staroměstském náměstí obnoven. Petici jak pro, tak proti sloupu projednají dnes zastupitelé. Obnovit Mariánský sloup, nebo ne? To je jako ptát se vegetariána, jestli sní tlusté maso! Odpůrci sloupu jsou totiž stejně zarytí jako vegetariáni, kteří by flákotu do pusy nevzali.

dnes 06:44 SDÍLEJ:

A jasno není ani dnes, kdy mají zastupitelé projednávat petice obou stran sváru. Odvahu se k tomu postavit, neměl včera ani magistrátní výbor pro kulturu. Jeho předsedkyně Eliška Kaplický Fuchsová (ANO) se nestavěla ani na jednu ze stran sváru a uvedla, že by se k umístění sloupu měli sejít a vyjádřit odborníci. „Já bych o tomto díle ráda rozhodovala transparentně jako o jiných dílech,“ distancovala se od odpovědnosti Kaplicky. Akademický sochař Petr Váňa, který na díle pracuje přes 20 let, si pak Deníku postěžoval, že požadavku Elišky Kaplicky nerozumí, protože odborníci už se k Mariánskému sloupu vyjádřili, a dokonce pozitivně. „Mariánský sloup je klíč k českému baroknímu umění. Je vytvořen podle stanoviska památkářů a je vytvořen z darů. Veškerá architektura je hotová, kromě soch andělů,“ prohlásil. Proti stavbě je přibližně 2500 podpisů jak rukou psaných, tak internetových. Jedním z odpůrců je i senátor Libor Michálek (za koalici Pirátů, SZ a KDU-ČSL). „Pro mě je to symbol rozdělení a poroby českého národa. Kdyby šlo o sochu Jana Ámose Komenského, který jednoznačně spojuje a nebudí kontroverze, pak je to něco jiného,“ řekl Pražskému deníku senátor. ČTĚTE TAKÉ: „Jsme pro jaderné elektrárny.“ Kde vzít stamiliardy, politici neřeší Snaha o obnovení Mariánského sloupu trvá už 27 let. Odpovídá tomu i 18 tisíc podpisů lidí, kteří chtějí symbol na Staroměstské náměstí vrátit. „Jsme snad poslední z iniciativ, která to snažení dovede úspěšně do konce,“ věří místopředseda Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu Karel Kavička. „Ti, kteří mají opačný názor, trvají na omylu, že je to památník Bitvy na Bílé hoře. My ten sloup prezentujeme jako smír. Nezapomínejme na křivdy, které se staly, ale jediná cesta je odpuštění,“ dodal. Společnost je zároveň investorem stavby, na níž jsou náklady zhruba 4,5 milionu korun. ČTĚTE TAKÉ: Češi málo recyklují. Nikdo je k tomu nenutí Válku o to, zda bude Mariánský sloup stát, či nikoli, bude muset ukončit politické rozhodnutí. Na dnešním zastupitelstvu ho však lze jen těžko očekávat, protože diskutabilní a třeskutá témata před blížícími se sněmovními volbami politické body nepřinášejí. „Připadá mi to zbytečné. Jsem pro obnovení sloupu, protože jsem věřící katolík. Panna Maria nemá souvislost s Habsburky, ona za ně nemůže. Mariánský sloup je duchovní záležitostí, je to pocta Panně Marii a poděkování za ochranu při třicetileté válce,“ postěžoval si Deníku akademický sochař Jan Bradna. ČTĚTE TAKÉ: Válka o český sport? Ostuda: Kejvala očernili na světové úrovni

Autor: Marcel Mihalik