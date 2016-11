Marksová: Hlavně žádnou paniku, ústavy neruším

Praha – Ohrožené děti do sedmi let by podle vlády neměly být v ústavech. Zrušení dětských domovů a kojeneckých ústavů by ale podle některých politiků vedlo ke zhoršení péče.

Michaela Marksová. Foto: Vít Černý

Pokud parlamentem projde návrh, který minulý týden schválila vláda, nastane nová situace. Budeme potřebovat spoustu pěstounů, kteří se starají o ohrožené děti v době, kdy pro ně stát hledá náhradní domov. Děti do sedmi let by totiž nesměly být v ústavech. „Jsem přesvědčená, že zdravé nebo lehce postižené miminko nemá v ústavu co dělat. Podle výzkumů dětem kolektivní péče jednoznačně škodí," zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Proti návrhu se ale bouří odborníci i někteří politici. „Sobotkův kabinet chce zakázat dokonce umisťování dětí do Klokánků. I zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, vnímá vláda jako ústav. Chystá se zničit fungující systém péče a nemá za něj žádnou náhradu," zlobí se poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09). Podle ministryně ale má být transformace postupná. „Tenhle falešný poplach někteří lidé vyhlašují už několik let. Pokud nebude krátkodobých pěstounů dostatek, tak nikdo nebude bránit tomu, aby bylo dítě do kolektivní péče umístěno. Ústavy budeme potřebovat vždycky, třeba pro těžce nemocné děti. Jejich úplné zrušení je hloupost. Takže konec paniky, prosím," řekla Marksová. Podle poslankyně Chalánkové navíc návrh znemožní městským a obecním úřadům, aby rozvíjely podporu rodin, které se ocitly v problémech. Chalánková naznačuje, že se za vládním návrhem skrývá lobbování neziskových organizací. Ty prý chtějí získat balík peněz na péči o ohrožené děti pro sebe. Ty se ale brání: „Je nám jedno, jestli se hájení práv dětí říká lobby. Nevyužíváme jiné cesty, než jaké mohou využít i zastánci ústavní péče. Navíc si pěstoun může sám vybrat, kým chce být při péči o dítě doprovázen. Neziskovka je přece jenom jednou z možností," říká například Zděnek Soudný, ředitel společnosti Dobrá rodina. „Pěstoun pobírá odměnu 20 000 korun hrubého, zatímco podle údajů ministerstva sociálních věcí a práce i podle ombudsmanky péče o jedno dítě vychází v kojeneckém ústavu na 47 tisíc korun měsíčně. To je obrovská částka. Pokud by se dala na preventivní práci a v těch začátcích rodičům někdo pomohl, tak by řada dětí rodiny vůbec opouštět nemusela," říká Soudný. Lenka Králová

