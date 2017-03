Marksová: Opatření vůči řidičům hraničí se šikanou. Oplatíme stejnou mincí

Česká republika a Slovensko jsou připraveny zavést protiopatření vůči některým zemím kvůli jejich požadavkům na české řidiče při vyslání do ciziny. Šoféři z některých starých unijních států by tak pro jízdu po českém a slovenském území potřebovali různé doklady v češtině a slovenštině. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Michaela Marksová.

Zástupci vlád, odborů a zaměstnavatelů obou zemí jednali dnes o revizi evropské směrnice o vysílání pracovníků, podle níž by vyslaní měli mít v cizině stejné mzdy jako domácí pracovníci. Česko a Slovensko s návrhem nesouhlasí, podmínky by měl pomoci srovnat připravovaný Evropský pilíř sociálních práv. Spory kolem směrnice se týkají hlavně dopravy a mezd řidičů. Odbory naopak rovné odměňování ve všech státech podporují. Podle Marksové řada starých zemí místo sbližování podmínek chrání svůj pracovní trh a jejich opatření "hraničí až se šikanou". "Proti praktikám, které zejména vůči řidičům mají Francie, Německo a nyní i Rakousko, bychom měli konat a oplatit je stejnou mincí," řekla ministryně. Podle ní by tak šoféři z některých starých států museli mít s sebou doklady o svém zaměstnání a dalších záležitostech v češtině a slovenštině. Čtěte také: Marksová: V koalici je dohoda na sociálním bydlení,dá se stihnout Slovensko a Česko budou usilovat o svolání jednání o vysílání pracovníků s Evropskou komisí. "Směrnice je vážný problém, který rozdělil EU na dvě části - staré a nové země. Jsme ve stádiu, kdy máme zájem hledat kompromis. I západnější, zkušenější část Evropy musí mít zájem řešit konkurenci," uvedl slovenský ministr práce Ján Richter. Podle něj je nutné rozlišit, co je vysílání a co pracovní cesta. Rovné podmínky na trhu práce v Unii má zajistit připravovaný Evropský pilíř sociálních práv. Podle Marksové ho musí přijmout ale všechny členské země, aby nevznikala dvourychlostní Evropa a pracovní podmínky se sbližovaly. Shodli se na tom zástupci obou tripartit. "Oba státy jsou jednoznačně pro to, aby sociální práva byla stejná pro všechny, aby nevznikala dvourychlostní Evropa, aby se musely do pilíře zapojit úplně všechny státy," uvedla Marksová. Opatření v sociálním zajištění, pracovních podmínkách či mzdách se mají dělat současně, míní. Čtěte také: Za německé dálnice budou od roku 2019 platit i osobní auta "Čím víc sociálních práv bude zakotveno v evropském pilíři, tím bude Evropa sociálnější. Z pohledu Slovenska by mělo být ještě víc práv součástí pilíře," poznamenal Richter. Evropský sociální pilíř připravuje Evropská komise. Materiál se zaměřuje na tři oblasti:

První zahrnuje rovné příležitosti a přístup na pracovní trh. Má přispět ke zlepšení zaměstnávání, a to třeba díky celoživotnímu učení, podpoře rozvoje dovedností či možnému přechodu mezi zaměstnáními.

Druhá část se týká férových pracovních podmínek, tedy i mezd, bezpečnosti a ochraně zdraví i sociálního dialogu.

Třetí oblastí je přiměřená a udržitelná ochrana, což zahrnuje třeba pomoc v nemoci či invaliditě, dostatek školek i další služby. Evropská komise už zhruba rok sbírá připomínky ke svému záměru. Výsledný materiál by měla představit na konci dubna. Z dokumentu pak mohou vycházet nová legislativní pravidla, která by státy mohly zapracovat do svých zákonů.

Autor: ČTK