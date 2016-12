Marksová předloží zákony o sociálním bydlení a zálohovém výživném

Praha - Zákon o sociálním bydlení i normu o zálohovém výživném by měla vládě co nejrychleji předložit ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Koalici by pak měla přinést návrh modelu budoucí výraznější valorizace penzí. Po hodnotící schůzce na ministerstvu práce to dnes řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Činnost resortu i působení Marksové v jeho čele chválil. Za zpožděním zákonů je podle něj odpor koaličních partnerů. Normy ale mají "slušnou šanci", aby se do voleb stihly prosadit, řekl.

Sobotka se s Marksovou sešel celkem čtyřikrát. Zdůvodnil to rozsáhlostí agendy. Navštívili spolu správu sociálního zabezpečení, centrálu úřadu práce a pražský inspektorát práce. Hodnocení uzavřeli dnes odpoledne na ministerstvu.

"Je potřeba zákony, které jsme ve vládě dohodli, prosadit ve Sněmovně," uvedl Sobotka. Podle něj ministerstvo práce u zákona o sociálním bydlení končí s vypořádáním připomínek, brzy předlohu dostane vláda. Norma měla původně platit od ledna. Marksová loni neuspěla v koalici ani s návrhem zákona o zálohovém výživném, které by za neplatiče poskytl stát. Předloží ho znovu. "Ministerstvo naráží na odpor koaličních partnerů, těžko ho vinit ze zpoždění. Je to politická realita," řekl premiér. Podle něj si vláda nemůže dovolit na návrhy rezignovat. "Normy mají slušnou šanci, aby byly schváleny," míní Sobotka.

Největší šanci na schválení do voleb mají návrhy, které jsou už ve Sněmovně. Týká se to například nemocenské či důchodové novely se zastropováním věku odchodu do penze v 65 letech. Právě do tohoto projednávaného zákona by se mohl dostat jako pozměňovací návrh i model vyšší valorizace penzí, pokud by s tím koalice souhlasila. Důchodová komise navrhla, aby se penze nově zvyšovaly výrazněji - o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Ročně by se na důchody vydalo zhruba o tři miliardy víc. Podle Sobotky výdaj není tak razantní, aby ho státní rozpočet neunesl.

Pokud by se důchody výrazněji nezvyšovaly, podle ministryně by řada důchodců upadla do chudoby a musela by pobírat dávky. "Důstojnější je, když to místo dávek lidé dostanou z peněz, které celý život odváděli," podotkla Marksová.

Podpora "pracujících rodin s dětmi"

V brzké době chce předseda vlády představit i podporu "pracujících rodin s dětmi". Podle něj řada z nich na přídavky nedosáhne, kvůli nízkým příjmům nemohou ani uplatnit daňové slevy. Návrh nyní vypracují experti.

Podle Sobotky se podařilo zrušit druhý důchodový pilíř, prosadit vyšší zvyšování penzí až o 2,7 procenta, zvýšit příspěvek na péči pro seniory a postižené či zvedat postupně minimální mzdu. "Je potřeba postupovat tak, aby se v zemi vyplatilo pracovat a systém sociální podpory byl jednoznačně motivační," uvedl premiér. Dodal, že nízké nezaměstnanosti a volných pracovních míst by se mělo využít k nalezení práce pro ty, co jsou dlouho bez místa. Návrhy na zlepšení zaměstnávání lidí z ghett by měla připravit nová komise, kterou zřídí Marksová spolu s novým ministrem pro lidská práva Janem Chvojkou (ČSSD).