Marksová přinesla kompromisní návrh navýšení nemocenské

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) navrhne dnes koalici navýšit nemocenskou dlouhodobě nemocných od 31. dne z 60 na 66 procent a od 61. dne nemoci na 76 procent vyměřovacího základu. Jde o kompromis mezi tím, co navrhovalo ministerstvo na pondělním jednání tripartity, a s čím přišly odbory. Požadovaly hned od druhého měsíce stonání dát nemocným 78 procent vyměřovacího základu. Sociální partneři se v pondělí shodli, že nemocenskou je třeba zvýšit.

Michaela MarksováFoto: Deník/Martin Divíšek

V prvních třech dnech nemoci nyní lidé nedostávají nic. Od čtvrtého do 14. dne poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Následně hradí 60 procent takzvaného redukovaného denního vyměřovacího základu stát. "Náklad odhadovaný na navýšení podle našeho návrhu je tři miliardy, návrh odborů by byl o další miliardu dražší," uvedla Marksová na tiskové konferenci.

Sdělila, že loni dostalo neschopenku do 30 dnů 460.000 lidí. "Celkem 260.000 neschopenek bylo v roce 2015 vystaveno nad 31. dní, mluvíme o lidech, kteří si platí nemocenské pojištění," uvedla ministryně.

Ministerstvo práce na pondělní jednání tripartity přišlo se dvěma návrhy. Podle prvního by nově stát už od 31. do 60. dne nemoci hradil 66 procent základu, následně by šlo o 72 procent. Podle druhého by byl nárůst výraznější, na 78 procent základu by se však dávka z původních 60 procent posunula až od 61. dne nemoci. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula přišel na jednání ještě se třetí variantou, podle které by šlo o zvýšení o 78 procent už od 31. dne nemoci.

"Když jsme počítali jednotlivé varianty s ohledem na náklady státního rozpočtu, rozhodli jsme se za ČSSD donést návrh kompromisu," uzavřela Marksová. Změnu podporuje i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Dnešní nemocenská činí u osoby s průměrným platem 27.000 korun zhruba 485 korun denně. U první varianty předkládané ministerstvem by si dlouhodobě nemocný člověk polepšil po 30 dnech nemoci o 49 korun a po 60 dnech o 97 korun denně. Ve druhé variantě jde o růst o 146 korun denně. Varianty by stát přišly na 2,3 miliardy, respektive 2,8 miliardy korun ročně.