Marksová pro Deník: Trvám na zvýšení přídavků aspoň o tři stovky

Alespoň 300 korun navíc by podle plánů ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) mělo přinést rodinám s dětmi zvýšení přídavků, které bude ve středu jedním z bodů jednání koaličních stran. Sociální demokraté navrhli, aby se na každé dítě místo dosavadních částek stanovených podle věku dítěte ve výši 500, 610 a 700 korun nově vyplácelo 1000, 1100 a 1200 korun. Zástupci koaličních stran již o zvýšení příspěvku jednali koncem ledna, tehdy ovšem ještě shodu nenašli.

„Návrh zvýšit to o sto korun mi přijde absurdní," řekla regionálnímu Deníku Marksová. „Pro mě je opravdu diskutovatelné aspoň tři stovky a rozšíření okruhu, aby to zasáhlo více rodin," prohlásila. „Při dnešních cenách by ta částka na děti byla velmi směšná. Když si člověk vybaví, kolik stojí obědy ve škole, tak jen na to padne ta pětistovka na měsíc," podotkla.

„Já si myslím, že by to neměla být jenom chudinská dávka," míní Marksová. Podle jejích představ by tak zvýšení přídavků mělo pomoci také rodinám s nižšími a středními příjmy. Zatímco dnes se přídavky vyplácejí rodinám, jejichž příjem nepřesahuje 2,4krát životní minimum, ministryně je chce vyplácet až do jeho trojnásobku.

Daňové slevy

Hnutí ANO i KDU-ČSL ovšem chtějí k podpoře rodin využívat hlavně daňové slevy. „U daní je to tak, že čím bohatší člověk je, tím víc na tom vydělá. V mezinárodním srovnání daňových slev jsme na nejvyšších příčkách v Evropě, ale co se týče přímé podpory, tak jsme snad pod polovinou průměru. Je to hrozné," namítá Marksová. „Když přijde krize nebo se něco stane, tak by lidi ty peníze pro děti měli dostat přímo," dodala ministryně.

Ani dalším daňovým slevám pro rodiny s dětmi se však Marksová nebrání. Již v lednu poslanci schválili zvýšení slevy na dani pro rodiče u druhého dítěte o 2400 korun na 19.404 korun ročně, na třetí a další dítě o 3600 korun na 24.204 korun ročně. Sleva na jedno dítě ovšem zůstává v dosavadní výši 13.404 korun.

Právě rodinám s jedním dítětem by nyní ministryně chtěla ještě na dani ulevit – výrazně by se tak zvýšil počet rodin, jichž by se sleva dotkla. Zatímco dvě děti má 37 procent rodin s dětmi, tři děti má 13 procent rodin a čtyři a více dětí jen pět procent rodin, jedno dítě vyrůstá v celých 43 procentech rodin. „Předpokládám, že se budeme schopni dohodnout na nějakém konsenzu," řekl regionálnímu Deníku předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.

