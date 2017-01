Marksová: V koalici je dohoda na sociálním bydlení,dá se stihnout

Praha - Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) věří, že všechny vládní strany dnes udělaly ústupky a dohodly se na základních principech zákona o sociálním bydlení. Normu je tak možné do voleb schválit. Šéfka resortu bude usilovat ve Sněmovně o zrychlené projednávání. Řekla to dnes ČTK.

Michaela Marksová. Foto: ČTK/Tomáš Tkáčik

Zástupci koalice se dnes dohodli na tom, že navrhovaný státní úřad pro zajištění sociálního bydlení pod ministerstvem práce nevznikne. Financování by měl mít na starosti Státní fond rozvoje bydlení, který spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. Obce se do systému zapojí jen dobrovolně, získají pak peníze od státu. Upřesnit by se měl i okruh lidí, kteří by měli mít na pomoc nárok.



"Ještě pořád si myslím, že se to dá do voleb stihnout. Je otázka v Poslanecké sněmovně, aby měl zákon nějakou prioritu. Budeme určitě chtít zrychlené projednání. Bude to poslední věc, která tam od nás (z ministerstva práce) půjde," řekla Marksová. Věří, že se koaliční politici dnes na "základních principech" normy dohodli a ustoupili, nyní návrh dopracují právníci a úředníci ministerstev práce a pro místní rozvoj. Zrychleně by ho pak měla projednat i Legislativní rada vlády, míní ministryně.



Čtěte také: Sociální bydlení má Marksová ještě probrat s koaličními experty



Podle ní má zákon šanci na přijetí. "Ve chvíli, kdy dávám návrh zákona, s nímž je srozuměn Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv, tak ze své zkušenosti vím, že má skutečně šanci přes celé politické spektrum. Pokud by s ním nesouhlasily, posíláme takový zákon na smrt," podotkla Marksová.



Podle Marksové koaliční partneři pochopili, že sociální bydlení nemůže být pro obce rovnou povinné, ale jen dobrovolné. Po pěti letech se pak dá systém případně vyhodnotit a povinnost mít sociální byty se dá stanovit novelou.



Pro ANO a lidovce byl nepřijatelný vznik nového úřadu - Centra pro sociální bydlení. To mělo sociální byty zajišťovat za obce, které by se do systému nechtěly zapojit. Instituce měla spadat pod ministerstvo práce. Resort ji navrhl v poslední verzi normy.



Podle Marksové se zpřesňovala i "cílová skupina". Podle návrhu zákona by na pomoc měly nárok osoby v bytové nouzi. Ty by za přiměřený byt vydávaly přes 40 procent příjmu a po uhrazení nákladů by jim nezůstal ani 1,6násobek životního minima. Týkalo by se to i těch, kdo přes půl roku žijí po azylových domech, ústavech, zdravotnických zařízeních či noclehárnách. Podle ANO by měl být okruh menší, měli by na byty dosáhnout jen ti nejchudší.

Přečtěte si: ČSSD chce ve vládě prosadit pomoc rodinám či seniorům



"Není to o tom, že každý z nás má jiný názor, ale jde spíš o vyjasnění, jak to kdo myslí. Sociální bydlení musí být pro všechny, kteří nemají na komerční nájem. Jedná se o seniory, neúplné rodiny, zdravotně postižené. Nemůže být jen pro ty sociálně nejslabší," uvedla Marksová.



Podle ní jsou někteří politici ANO přesvědčeni o tom, že zákon není potřeba a stačila by jen úprava dávek a nynější dotace. "Je zřejmé, že to nestačí. Vidíme, že sociálně vyloučených lokalit přibývá. Zdaleka ne všechny problémy můžeme ošetřit prostřednictvím dávek," dodala ministryně.