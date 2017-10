Matěj Stropnický: Babišovo podnikání? Závisí na levné práci a obcházení zákonů

Zelení budou za volební úspěch považovat vstup do Sněmovny. S tímto cílem vedou volební kampaň, při níž sázejí na kontakt s voliči v okresních městech i na jejich oslovení pomocí internetu. Řekl to předseda a volební lídr strany Matěj Stropnický. Podotkl také, že tématem letošní kampaně se stal i postoj k hnutí ANO.

"V našem případě se to odvíjí od vstupu nebo nevstupu (do Sněmovny). Úspěch je vstup, to ostatní je na analýzu po volbách," řekl Stropnický k letošním cílům Zelených, kterým nyní průzkumy slibují zisk kolem dvou procent.

Voliče se strana do značné míry snaží oslovit pomocí kontaktní kampaně. "Jako jsme si Zelení poprvé řekli, že objedeme všechna okresní města. Máme dva karavany, které křižují republiku," řekl Stropnický. "Reakce jsou vlastně mnohem příjemnější, než jaké známe z bubliny na facebooku," doplnil.

Největší volební potenciál vidí Stropnický ve velkých městech, kde lidé nejvíc pociťují znečištění životního prostředí. "Praha, Brno, Liberec, některá severočeská města jako Ústí nad Labem, Most, kde je horší životní prostředí nebo hrozí prolamování limitů těžby," vyjmenoval. Silný výsledek očekává i tam, kde jsou Zelení úspěšní v komunálních a krajských volbách, tedy například v Hradci Králové, Táboře nebo Opavě.

Stropnický připustil, že témata ochrany životního prostředí přebírají i další strany. Zmínil v této souvislosti například TOP 09 nebo ČSSD. "Myslím, že to je přebírání rétorické, ale fakticky v okamžiku rozhodování tady tohleto ustupuje dalším zájmům, především různým lobby. Vždy ostatní strany přijdou s takovými opatřeními, která ve skutečnosti nejsou přírodě blízká, která ve skutečnosti akumulují další problémy," řekl.

Podle Stropnického se Zelení snaží profilovat i v dalších oblastech, zejména v sociální sféře. "Souvisí to také s tím, že míra citlivosti k problémům životního prostředí roste tehdy, když se lidé sami cítí zabezpečeni, kdy není ohrožena jejich fyzická existence, kdy mají práci, kde bydlet, mají peníze na vzdělávání dětí, kdy se nemusí bát, že nemoc ohrozí jejich domácnosti," řekl.

Tématem letošní volební kampaně se nicméně podle lídra Zelených stalo i hnutí ANO a jeho předseda Andrej Babiš. "Protože si řada voličů klade otázku o vládě jedné strany, která za určitých okolností může nastat, jaká míra rizika spočívá v takové věci," řekl.

Další otázkou je podle Stropnického způsob, jakým fungují firmy, které Babiš vlastnil a převedl do svěřenského fondu. Kvůli tomu chtěli Zelení promítat na svých shromážděních film Selský rozum.

"Ukazuje, jakým způsobem (Babiš) podniká. Že to je ve skutečnosti podnikání založené na levné práci, výrobě nekvalitních potravin a obcházení zákonů týkajících se životního prostředí. Že celé to podnikání je založeno na dotačním systému. A to jsou všechno věci, které jsou v přímém rozporu s naším programem," řekl Stropnický. Podle něj se díky tomu daří lépe vysvětlovat, proč považují Babiše za hrozbu.