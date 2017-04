Matek alkoholiček přibývá, o dítě mohou i přijít. Může za to i tolerance okolí

Dala si několik piv a vyrazila na promenádu po Brně s ročním kojencem. Žena se dvěma promile v krvi ho měla v kočárku, který používala i jako chodítko. Případ z poloviny března v Brně není ojedinělý, ročně strážníci řeší až pět incidentů, kdy se matka kvůli opilosti nedokáže postarat o své dítě.

„Dřív jich bylo víc, ale uvidíme, co přinese léto. Řešili jsme i případ, kdy byla babička dítěte, které měla hlídat, tak opilá, že jen ležela v parku a nemohla vstát," zavzpomínal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Počet promile v krvi nerozhoduje, jestli je člověk schopný se o dítě postarat, záleží hlavně na jeho chování. „Nesmí dítě ohrožovat nebo mu dávat špatný příklad. Máme i méně závažné případy, všechny ale hlásíme sociálním pracovníkům," dodal mluvčí strážníků.

Brněnský odbor pro sociálně-právní ochranu dětí může opilé matce dítě vzít a umístit ho třeba do Klokánku. „Když je matka opilá natolik, že se o dítě nedokáže postarat, kontaktují jiného příbuzného," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Klientky A Klubů Brno

- 2015: 267 žen

- 2016: 304 žen

- 2017: (do konce března) 60



∙ v roce 2015 v A Klubech v Brně léčili 23 matek, loni to byl dvojnásobek

∙ v Brně je závislých dvaatřicet tisíc lidí, z toho třináct tisíc žen

Pokud nenajdou nikoho, kdo by se o dítě dokázal postarat, matka o něj přijde. „Až je opět schopná o dítě pečovat, vrátí ho do její péče. Sociální pracovník ale nad matkou může stanovit dohled," dodal Poňuchálek.

Abstinovat alkoholikům pomáhají brněnské A Kluby. Problematika opíjejících se matek je podle jeho ředitele Martina Klíče vážná. Žen, které se u nich léčí a mají dítě, totiž přibývá. V roce 2015 jich bylo třiadvacet, loni se jejich počet více než zdvojnásobil.

Za nárůst podle něj může špatná výchova, nezájem státu a také tolerance společnosti k alkoholu. „Už není mnoho míst, kde by se mohly ženy s dětmi scházet. Chodí potom do restaurací a kaváren, kde jsou dětské koutky. Často je to svádí k tomu si dát alkohol. Naše společnost je tak nastavená, prostě kdo nepije, není Čech," varoval ředitel.

Dodal, že ženy se k závislosti dostávají pozvolna. „Řeknou třeba, že dají děti spát, a potom si nalijí dvojku vína," přiblížil Klíč.