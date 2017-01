Maturanti bývají v závěru studia spokojenější než učni

Praha - Maturanti bývají v závěru studia s výběrem školy spokojenější než učni. Žáci středních odborných učilišť častěji zamířili na tento typ školy, i když to původně neplánovali. Ve výzkumu, do něhož se zapojily téměř 3 tisíce žáků závěrečných ročníků odborných učilišť a středních škol, to zjistil Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Novináře o výzkumu informovala mluvčí NÚV Markéta Růžičková.

Většina žáků devátých tříd základních škol v těchto týdnech vybírá školu, kde by chtěli pokračovat ve studiu. S výjimkou škol s talentovými zkouškami, kam se podávaly přihlášky na podzim, musejí uchazeči podat přihlášku do 1. března. Mohou se ucházet o přijetí na dvě školy. Nejvíce rozhodoval zájem o obor Na školách s maturitou v drtivé většině případů studují ti, kteří chtěli dosáhnout tohoto středního vzdělání. Vybírali si je především z důvodu dobrého prospěchu a možnosti pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. Pro 45 procent z nich bylo důvodem také přání rodičů. Čtěte také: Povinnou maturitu z matematiky budou mít jen gymnázia a lycea Motivací pro volbu učebního oboru byl hlavně zájem o prakticky zaměřené studium. Žáci ale často volili učební obor také kvůli horšímu prospěchu nebo kvůli tomu, že se jedná o kratší a finančně méně náročné studium. Téměř třicet procent učňů se původně vyučit nechtělo. U všech typů středních škol při výběru nejvíce rozhodoval zájem o obor. Nadšení přitáhlo hlavně učně ve strojírenských a stavebních oborech a ve službách, u maturitních oborů ze zájmu žáci mířili zejména na zdravotnické a umělecké školy a školy zaměřené na informatiku. Výběr náhradního oboru je důležitý Naopak náhradní volbou, o kterou původně neměli zájem, bývají pro učně nejčastěji školy vyučující obory zaměřené na obchod, tedy hlavně budoucí prodavače. Podle NÚV by uchazeči měli věnovat výběru náhradního oboru velkou pozornost. „Pokud si žák zvolí obor, o který ve skutečnosti nemá vůbec zájem, je u něj vyšší riziko nedokončení školy," uvedli autoři výzkumu. Pokud obor, který je nebaví, žáci dokončí, často pak pracují v jiném odvětví. Projevuje se to také v tom, zda by si daný obor žáci vybírali znovu. V případě oborů spadajících do skupiny Obchod by to učinilo jen 29 procent žáků závěrečného ročníku. Motivací se stávají stipendia V souvislosti s nedostatkem zaměstnanců v technických profesích se nově pro žáky technických učebních oborů stávají motivací stipendia. „V souladu s poptávkou zaměstnavatelů a nedostatkem pracovníků v technických oborech motivovalo stipendium nebo jiná finanční podpora nejčastěji budoucí žáky učebních strojírenských oborů, a to v 28 procentech případů," uvedla v tiskové zprávě pověřená ředitelka NÚV Helena Úlovcová. Čtěte také: Inspekce kritizuje propadání maturantů na SOŠ, náprava se nedaří





