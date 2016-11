Median: Volby by nyní vyhrálo ANO před ČSSD

Praha - Sněmovní volby by nyní podle modelu Median vyhrálo i přes mírnou ztrátu hnutí ANO s 24,5 % hlasů. Druhá by byla ČSSD s 18 %, což je nejnižší hodnota od voleb 2013. Náskok ANO před ČSSD ale není dvojciferný, jak ukázaly dříve v týdnu průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a STEM. Pokles ANO může podle Medianu souviset s posílením ODS, KDU-ČSL a menších stran při krajských volbách.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tereza Vaisová

Říjnového průzkumu se zúčastnilo přes tisíc respondentů, do dat se ještě plně nepromítla kauza okolo prohlášení k Číně. Pokud ČSSD v důsledku kauzy dále oslabí, v modelu se to odrazí až příští měsíc.

Hnutí ANO se před krajskými volbami blížilo dlouhodobému vrcholu kolem 27 %

Říjnový propad může být kromě posílení opozice a menších stran také způsobený náhodnou oscilací modelu. Komunisté ztrácejí kontinuálně od června a jejich pravděpodobný zisk by byl v říjnu okolo 13,5 %. Levice, tedy ČSSD a KSČM, se celkově propadla asi o pět procentních bodů. Kromě přechodu k ANO a SPD je to dáno poklesem motivace starších a méně vzdělaných voličů účastnit se voleb.

TOP 09 stagnuje kolem 8 %

Její propad v krajských volbách k pěti procentům byl podle Medianu způsoben nižší účastí a přechodem voličů zejména ke Starostům (STAN). Piráti, zelení, svobodní i SPD Tomia Okamury mají volební potenciál nad či okolo pěti procent. Podle Medianu tedy nelze u těchto stran vyloučit, že by při dobře vedené kampani mohly útočit na vstup do Sněmovny. Úsvit dlouhodobě stagnuje pod dvěma procenty a jeho voliče přebrala SPD, která v modelu obdržela čtyři procenta.

O účasti ve volbách a výběru strany je pevně rozhodnuto jen 39 procent pravděpodobných voličů. To je méně než v minulosti. Hodně lidí váhá mezi velkými stranami typu ANO a menšími stranami.

Tento týden zveřejnily své průzkumy také CVVM a STEM

Podle CVVM by volby vyhrálo hnutí ANO s 34,5 % a oproti září téměř ztrojnásobilo náskok před druhou ČSSD. Ta má aktuálně 19,5 %. Pokles podílu hlasů pro ČSSD ukázal i průzkum STEM, podle kterého by se dokonce sociální demokraté se ziskem 14,4 % propadli až na třetí místo těsně pod komunisty. Vítězné ANO by získalo 29,7 %.

Výsledky Medianu ale nepotvrdily dvouciferný náskok ANO. Volební model Medianu totiž nespoléhá pouze na spontánní odpověď o preferované straně. O její volbě je dnes přesvědčena menšina voličů a zbytek váhá mezi více stranami. Na prvním místě přitom váhající voliči často spontánně zmíní nejznámější stranu a posléze uvedou, že o její volbě nejsou vůbec přesvědčeni a zvažují další strany. Median u každého nerozhodnutého respondenta zjišťuje, jaké strany vážně zvažuje a v jakém pořadí. Volič, který váhá mezi stranami A a B a vůbec není rozhodnut, není v modelu zařazen jako 100procentní volič jedné strany.