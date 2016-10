Méně byrokracie? Auto si lidé budou moci zapsat už kdekoliv

Praha – Řidičům se zřejmě zjednoduší registrace vozidel. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou sněmovna pustila do závěrečného čtení. Podle ní by již lidé nemuseli chodit na úřady v místě bydliště nebo sídla firmy, ale mohli by registraci vlastníka vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Sněmovna bude novelu schvalovat na začátku listopadu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Již dnes stačí pouze jedna návštěva úřadu. Prodávající i kupující však musí přijít současně, nebo použít plnou moc. „Přehlášení auta, což je nejčastější úkon, se výrazně usnadní. Lidé totiž budou moci registraci vlastníka vyřídit, kdekoliv si to domluví," řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Přepážky v obležení Dá se ale očekávat, že lidé nejčastěji zamíří na úřady větších měst, zatímco počet žádostí v těch menších by mohl poklesnout. „Pražský registr vozidel odbaví průměrně 2300 žádostí o registraci či zápis změny denně. V průběhu posledních dvou let došlo k navýšení v průměru o 400 žádostí denně," uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman a potvrdil, že očekávají navýšení poptávky po službách v hlavním městě. Změna se týká také nových automobilů a schvalování vozů z dovozu. Podle Neřolda však nikdo nyní nemůže kvalifikovaně odhadnout dopady na jednotlivé úřady. „Víme, že na města to bude klást větší nároky, a neskrýváme, že pro úřady jsme to nastavili složitěji," dodal.

