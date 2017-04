Méně byrokracie. Stavební zákon prošel nečekaně hladce

Postavit si dům by už nemuselo lidem přinášet nervová utrpení kvůli různým byrokratickým procedurám jako dosud. Poslanci totiž včera schválili rozsáhlou novelu stavebního zákona, která slibuje zjednodušit a zrychlit povolovací řízení.

Novela umožní mimo jiné sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), takže podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) bude jednodušší stavět třeba i dálnice.

Ministryně uvedla, že pokud nyní získání stavebního povolení trvá třeba deset let, mohla by se tato doba v důsledku novely zákona zkrátit na pět let. Za co nejrychlejší schválení zákona se přimlouvala třeba Hospodářská komora ČR, která současný stav považuje za neudržitelný.

Kdo by ovšem čekal, že nad novelou zavládne vše-obecná spokojenost, mýlil by se. Svoje zásadní výhrady ke změnám mají nejen ekologové, ale třeba právě i podnikatelé. „Stavební zákon nepřináší očekávané zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení u většiny staveb. Možná pomůže jen malým stavebníkům," uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková. Komora proto požaduje úplně nový stavební zákon, který by reagoval na aktuální potřeby.

Ochránci přírody si zase stěžují na to, že se poslanci svými návrhy snaží ze hry „vyšachovat" veřejnost s poukazem na to, že ne-únosně prodlužuje správní řízení. Podle Českého svazu ochránců přírody znamená včerejší rozhodnutí poslanců největší prohru přírody v historii ČR. „Developeři mohou jásat. Místní lidé k chystaným stavbám nebudou moci nic říci," uvedl ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.

Poslanci se při projednávání novely, které trvalo asi jen půldruhé hodiny, museli vypořádat s více než dvěma stovkami pozměňovacích návrhů – hlasovali při tom více než sedmdesátkrát. „Zákon není úplně ideální, ale každý jeho detail, který zjednoduší, případně zrychlí plánování, přípravu nebo realizaci staveb, je dobrý," řekl Deníku poslanec Josef Uhlík (KDU-ČSL), který normu svým kolegům v roli zpravodaje představil.

Novelu nyní bude posuzovat Senát. Pokud jím projde, dostane ji k podpisu prezident Miloš Zeman.