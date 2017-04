Macešky, tulipány, narcisky, modřence, hyacinty, ladoňky, sasanky a datumovka z netřesků ve Smetanových sadech. Do zeleně a městských parků investuje radnice s městskými obvody skoro 45 milionů korun ročně.

Podle zkušeností zahradníků ale asi 10-15% vysazených rostlin lidé ze záhonů ukradnou. „Počítáme už dopředu s 10% ztrátou, máme rostliny vypěstované navíc a dosazujeme je. Když ale dojdou i zásoby, jsou pak v záhonech díry,“ uvedla Lucie Davídková ze Správy veřejného statku.

Pro představu: v sadovém okruhu bylo vysazeno 5350 kusů macešek v několika barevných kultivarech. Ztratí se jich skoro 800. Přestože v obchodě stojí kytička do dvacetikoruny, někomu stojí za to ji raději vyrýpnout z veřejného záhonu. „Byli bychom rádi, kdyby si lidé uvědomili, že macešky jsou tam pro potěchu všech nebrali si je domů do svých truhlíků a zahrádek,“ poznamenala Lucie Davídková.

Ceny sadeb stoupají

Hluchá místa jsou vidět hlavně v lemech osázených záhonů a tam, kde se barvy míchají a v určitém rytmu prostupují. Barvy květin se míchají a v určitém rytmu prostupují.

Podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové ceny sadeb stoupají, od devadesátých let minulého století se zvedly třikrát. Zvyšují se také ceny za energie a vodu. „Správa veřejného statku vloží letos do údržby zeleně 15 milionů korun, další peníze jdou z rozpočtů městských obvodů,“ uvedla Barborková s tím, že celková částka za zeleň šplhá až k 45 milionům korun.

Datumovka bude před knihovnou

Správa veřejného statku obhospodařuje podle náměstka primátora Petra Náhlíka (KDU-ČSL) zhruba 420 hektarů zeleně s nejvyššími nároky na údržbu.

Také letos nepřijdou obyvatelé a návštěvníci Plzně o oblíbenou datumovku před Studijní vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Aktuální datum vytvořené z netřesků budou zahradníci obnovovat každé ráno. Datumovka bude k vidění zhruba od 20. května u sochy astronoma a pedagoga Josefa Františka Smetany, bratrance skladatele Bedřicha Smetany.