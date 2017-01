Meteorologové ve Zlínském kraji opět vyhlásili smogovou situaci

Zlín - Meteorologové dnes ráno opět vyhlásili smogovou situaci ve Zlínském kraji kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu v ovzduší. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace je za leden v regionu vyhlášena již potřetí. Naposledy to bylo minulý pátek, odvolána byla v pondělí nad ránem. Poprvé platila čtyři dny od 9. ledna. Den dokonce platila i regulace, při které podniky omezují výrobu. V kraji však kromě tepláren velký znečišťovatel ovzduší není.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině meteorologických stanic překročil průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. Ve Zlínském kraji je nejhorší situace v Uherském Hradišti, kde denní koncentrace prachu v 05:00 dosáhla 102 mikrogramů. Ve Zlíně bylo naměřeno 87,8, ve Valašském Meziříčí 87,4 a v Otrokovicích 82,8 mikrogramu. O něco lépe se dýchá lidem u Kroměříže, na stanici v Těšnovicích naměřili meteorologové 69,5 mikrogramu.

Naměřené hodnoty v kraji se však zvyšují. Hodinové koncentrace polétavého prachu se pohybují až kolem 150 mikrogramů. Meteorologové tak upozorňují, že v blízké době může být vyhlášena i regulace.

Smogová situace trvá kromě zmíněných regionů ještě v Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihočeském a v části Moravskoslezského kraje. Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, řidiči by měli zvážit nutnost každé jízdy, a pokud je to možné, využít raději hromadnou dopravu. Děti a nemocní či starší lidé by měli omezit pohyb venku, sportování nebo pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.

Regulace kvůli smogu ve středních Čechách byla odvolána

Signál regulace vyhlášený v sobotu ve Středočeském kraji kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu byl dnes ráno odvolán. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Při regulaci by firmy měly dodržovat ekologická opatření a částečně omezovat výrobu. V regionu dále platí kvůli znečištění vzduchu smogová situace, která byla vyhlášena již ve čtvrtek.

Regulace se vyhlašuje, když koncentrace prachu ve vzduchu za 12 hodin překročí aspoň na polovině meteorologických stanic 150 mikrogramů na metr krychlový a zároveň se pro dalších 24 hodin nečeká pokles. Smogová situace se vyhlašuje, když koncentrace překročí 100 mikrogramů. Před 05:00 byla průměrná koncentrace prachu za 24 hodin ve Středočeském kraji podle webu ČHMÚ na většině stanic pod 100 mikrogramů. Výše byla jen v Kladně-Švermově a Berouně, ale ani tam nepřesáhla 150 mikrogramů.

Už v pondělí večer byla regulace odvolána v Praze, v hlavním městě ale stále platí smogová situace.

