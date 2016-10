Meteoroložka: Na zahájení lyžařské sezony na přírodním sněhu to zatím nevypadá

Zlínský kraj /ROZHOVOR/ - Sychravo a deštivo charakterizuje prozatím letošní podzim. Podle meteoroložky Dagmar Honsové vydrží až do konce měsíce, s příchodem listopadu se více ochladí. A Vánoce? „Samozřejmě nelze předpovědět počasí takto dopředu, ale na bílé Vánoce se netěšte předčasně!" uvedla v rozhovoru pro Deník.

Chladný podzim. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Uplynulý pracovní týden byl hodně podzimní a hodně deštivý, bude tento ráz počasí pokračovat i v dalších dnech, nebo se dočkáme i více slunce?

Sychravému počasí respektive převládajícímu cyklonálnímu charakteru počasí, kdy nás ovlivňují tlakové níže, které jsou vždy spojeny s velkou oblačností a se srážkami, se u nás během října líbí.

A převládat bude až do konce tohoto měsíce, i když to vypadá, že sem tam v příštím týdnu sluneční paprsky zahlédneme, alespoň přechodně. Navíc by měly nejvyšší odpolední teploty šplhat příští úterý a středu zřejmě až k 16 °C! Budou to jedny z nejvyšších teplot letošního října.

Když hovoříme o výhledu, příští pátek (státní svátek) budou poprvé, dle nového zákona, uzavřeny supermarkety dá se již s týdenním předstihem alespoň odhadnout, jestli tento den bude přát vycházkám do přírody?

Nyní to vypadá, že sem koncem příštího týdne bude opět proudit chladnější vzduch a že se odpolední teplota nejčastěji zastaví do 12 °C, po ránu bude kolem nuly. Oblačnost bude zřejmě také převládat velká s občasnými přeháňkami. Ale zatím to nevypadá, že proprší celý den, takže se na procházku rozhodně vydejte! Podle mne bylo počasí horší vloni to byla inverze.

Ranní teploty se začínají zvolna přibližovat nule, je možné, že se v dohledné době mohou objevit sněhové přeháňky i v polohách pod 1000 m n. m.?

Občasné sněhové vločky od 800 m nad mořem nyní předpokládají numerické modely na příští víkend a předpokládají i citelné ochlazení hned na začátek listopadu, kdy bude sněžit od 600 metrů. Tak uvidíme, jak moc budou dnešní predikce úspěšné.

A jak výhled vidí polohy nad 1000 metrů n. m. třeba konkrétně ve Zlínském či Olomouckém kraji, dají se tam čekat již četnější sněhové srážky a bude to už brzy i na lyžování?

Na zahájení lyžařské sezony na přírodním sněhu to v nejbližší době opravdu zatím nevypadá. Uvidíme, zda si budeme muset počkat až do začátku ledna jako vloni.

Vím, že předpověď na hodně dlouhou dobu dopředu neexistuje, přesto, už teď (čas se krátí) lidé hovoří o tom, zda letošní Vánoce budou bílé a mrazivé, nebo jako už se v posledních letech stalo, že třeba Štědrý den bude slunečný s teplotami kolem 1014 stupňů, tedy spíše jarního typu. Je jasné, že nemáte věšteckou kouli, ale možná z nějakých meteorologických modelů?

Přesně tak, chladné počasí si letos pospíšilo, a tak máme pocit, že díky tomu bude tuhá zima a že máme před sebou bílé Vánoce. Bohužel to takto nefunguje. Klimatologické modely slibují období listopad prosinec leden teplotně nadprůměrné ve střední Evropě. Samozřejmě nelze předpovědět počasí takto dopředu, ale na bílé Vánoce se netěšte předčasně!

Čím je to způsobeno?

Za převážně Vánoce na blátě může tzv. předvánoční obleva, která je u nás pravidelným klimatickým jevem, který se v pražském Klementinu vyskytuje až se 70% pravděpodobností a je způsoben přílivem relativně teplého a vlhkého mořského vzduchu od jihozápadu nebo západu. Podle německé studie se předvánoční obleva ve středoevropských podmínkách vyskytuje se 72% pravděpodobností nejčastěji v období od 23. prosince do 1. ledna a trvá v průměru 6 dnů. Po dnech babího léta je druhou nejspolehlivější singularitou u nás. Předvánoční oblevy si všimli už naši předci, a tak najdeme spoustu pranostik pocházejících už ze 17. století. Zřejmě nejznámější z nich zní: Na Adama a na Evu čekej oblevu.

A jaký je váš osobní tip na vánoční počasí letos?

Já osobně na počasí nesázím ani netipuji.

V letošním roce bylo něco, co vás jako meteoroložku v počasí hodně překvapilo?

Mne počasí ani tak nepřekvapuje, ale atmosféra a její rychlé změny a pochody mne fascinují neustále! Z počasí bych v posledním týdnu jmenovala tropické teploty ve Washingtonu, relativně teplá rána u nás, za poslední měsíc razantní ochlazení s úderem 2. října, kdy jsme ze sandálů nasadili kozačky, v létě neustálé střídání počasí jako z učebnice meteorologie, jak má počasí v Česku v červenci a v srpnu vypadat. A takto mohu pokračovat do roku 2004, kdy jsem počasí začala každodenně sledovat.