Kvůli maléru na pražské Florenci nejezdila část trasy metra

Od pátku minulého týdne se to stalo již potřetí. Provoz metra na žluté lince B ochromil pád člověka do kolejiště. Ve středu se zastavily vlaky v obou směrech v ranní dopravní špičce mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Českomoravská poté, co k maléru došlo devět minut před šestou v přestupní stanici Florenc.

Stanice metra Florenc. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Cizinec přežil a záchranáři ho odvezli do nemocnice. Více než hodinu po nehodě však vlaky pouze v okrajových částech trasy. Dopravní podnik reagoval prodloužením tramvajové linky číslo 6 až na Vysočanskou. Plný provoz se podařilo obnovit pět minut po sedmé V úseku mezi Smíchovským nádražím a Českomoravskou nejezdily vlaky také v pátek odpoledne, kdy si přerušení provozu na necelou hodinu rovněž vyžádal pád člověka do kolejiště v přestupní stanici Florenc. Čtěte také: V Hloubětíně skočil muž pod metro, část trasy B hodinu stála Událost šetří policie Cizinec ve věku kolem třicítky přežil, nicméně utrpěl zranění: záchranáři ho odváželi na urgentní příjem vinohradské nemocnice. Více než na hodinu si pak vyžádala přerušení provozu mezi stanicemi Černý Most a Českomoravská tragédie ve stanici Hloubětín, kde pod přijíždějící soupravou v sobotu odpoledne zemřel 48letý muž. Všechny události zůstávají předmětem šetření policie – nicméně zkušenosti z minulosti ukazují, že většinou se jedná o úmysl ve snaze spáchat sebevraždu. V některých letech je dokonce patrné, že tyhle události přicházejí ve vlnách: zpravidla to bývá na přelomu zimy a jara a na sklonku léta.

Autor: Milan Holakovský