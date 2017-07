Metropole se chystá na změnu klimatu. Pomoct mají nové stromy i obnova potoků

Tepelný ostrov města, vlny sucha, tropické dny a noci nebo bleskové povodně. To jsou příklady projevů klimatických změny v Praze. Řešení politici hledají v adaptační strategii.

Podle modelových scénářů vývoje počasí se v metropoli do roku 2030 zvýší teplota vzduchu zhruba o jeden stupeň Celsia, do konce století si pak Pražané budou muset zvyknout na průměrnou teplotu vyšší o 2 až 5 stupňů.

Centrum města žhne

„V Klementinu se měří od roku 1775, podle dat dochází k oteplování zhruba od poloviny minulého století, posledních 30 let se navíc zvyšuje rychlost zvyšování teploty," popsal meteorolog Michal Žák. S co největší eliminací dopadu na život ve městě má pomoct dokument, který město vypracovává. Materiál Adaptace hlavního města na změnu klimatu by měl být hotový nejpozději na začátku příštího roku.

Metropole se už nyní potýká s důsledky oteplování, jedním z nich je tzv. tepelný ostrov města. V centru je totiž výrazně vyšší teplota než na okraji. „Intenzita městského tepelného ostrova v Praze dosahuje 1.6 °C pro průměrné denní teploty, přičemž nejvyšší nárůst teploty nastává v centru města u Vltavy v oblasti zhuštěné výstavby," stojí v připravovaném dokumentu.

Potíž navíc způsobuje fakt, že je výrazný rozdíl mezi skutečnou teplotou a tzv. fyziologickou, tedy lidským pocitem. „Nejteplejší den v historii Prahy byl 20. srpen 2012, kdy teploměry naměřily téměř 40 stupňů, fyziologická teplota ale byla zhruba o osm stupňů vyšší," uvedl Žák.

Adaptace na takové klima tak s sebou nese mnohá úskalí, a to zejména z toho důvodu, že Pražané jako Středoevropané nejsou na obdobné teploty aklimatizovaní. „Například počet úmrtí exponenciálně roste s teplotou," popsal Žák.

Ozeleňme Prahu!

Jedním z možných řešení, které vedení města nabízí, je ochlazování pomocí většího množství zeleně. „Každý strom funguje jako výkonná klimatizační jednotka," vysvětlila radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

V centru města by se mělo postupně objevit více zeleně. „Potenciál vidím například na Malostranském náměstí, proč by to musel být jen vydlážděný prostor bez stromů?" připomněla radní. Potíž ale podle jejích slov často způsobují památkáři.

Situaci ale komplikují inženýrské sítě, na řadě míst tak není možné stromy zasadit. Cílem magistrátu tak je v ulicích, kde probíhá či se uskuteční větší rekonstrukce, inženýrské sítě uzpůsobit tak, aby byl prostor pro zeleň. „Se stromy se počítá například ve Vinohradské ulici, nyní při ulici Klapkova a podobně," popsala Plamínková.

Dalším nově zkoušeným postupem jsou tzv. prokořenitelné buňky. Pražské stromy totiž často trpí tím, že se jim „udusí" kořeny. „Zem okolo je příliš udusaná a kořeny nemají dostatek kyslíku," vysvětlila radní. Nové buňky jsou plastovými mřížky, které zajistí, že je půda více nakypřená. „Testujeme to nyní v Budečské ulici. Pokud se to osvědčí, a já předpokládám, že ano, budu usilovat o jejich rozšíření," uvedla Plamínková.

Vzniknou příměstské lesy?

Dlouhodobým záměrem města je také vybudovat příměstské lesy. Ve hře jsou momentálně dva, a to tzv. Soutok a Trojská kotlina. Jejich vznik ale pozdržují zejména majetkové potíže. „U Soutoku je potíž s tím, že město vlastní velmi malou část z pozemků, navíc tak platí povolení na těžbu štěrkopísku. Problémy způsobuje i tržnice," popsala stav radní.

Druhý příměstský park Císařský ostrov, respektive Trojská kotlina by ale podle jejích slov mohl vzniknout do dvou let. Nedílnou součástí adaptace na vyšší teploty pak je i úprava vodních toků a předcházení bleskovým povodním. Momentálně například probíhá revitalizace Brusnice na území Prahy 6. „Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen tisk, kterým se dává 100 milionů korun na obnovu a údržbu potoků," dodala radní.