Mezinárodní úspěch! Vinař Josef Valihrach vyhrál prestižní soutěž v USA

Vinař Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku získal nejvyšší ocenění v kategorii bílých suchých vín na soutěži v USA nazvané Great American International Wine Competition, jedné z mladších, ale prestižních soutěží. Uspěl s odrůdou Ryzlink rýnský ročníku 2015, soutěže se účastnil poprvé.

Vinař Josef Valihrach.Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Mlch Petr

V soutěži bylo přes 1000 vín z 12 zemí a medaile dostalo mnoho desítek vín. Valihrach však dosáhl nejvyššího ocenění v jedné ze sedmi kategorií. "Dřív jsem dával víno do hodně světových soutěží, ale postupně jsem to omezil. Dávám je už jen do prestižnějších nebo novějších soutěží, ne do těch, které jsou obehrané či tuctové," řekl Valihrach, jehož jméno nese i vinařství.

Nejlépe podle něj veřejnost reaguje právě na úspěchy v USA a samozřejmě ve Francii, kde se koná jedna z nejprestižnějších světových soutěží Chardonnay-du-Monde, kterou vyhrál v roce 2014. Trojnásobný nejlepší vinař ČR uspěl v minulosti i v dalších soutěžích. Například má medaile z Concours International des Vins Lyon, Concours mondial de Bruxelles nebo Ice Wine du Monde.

Valihrachovi úspěchy pomáhají v odbytu, vína dodává nejen do prestižních českých restaurací a vinoték, ale i do zahraničí, například do Francie.

