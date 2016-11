Michaela Horáčková: Pro rodinu to bude radikální změna

Praha – Kampaň pro prezidentské volby není náročná jen pro samotného kandidáta, ale i pro jeho rodinu. Michal Horáček má z předchozího manželství syna Filipa a dceru Ruth. V roce 2012 se oženil s kostýmní výtvarnicí Michaelou Horáčkovou – Hořejší, se kterou mají dceru Julii. Ani ona se teď předvolebnímu kolotoči nevyhne.

Michaela Horejší – Horáčková.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Role manželů a manželek prezidentských kandidátů je v kampaních zásadní hlavně na západ od našich hranic. Jak se zapojíte vy?

Bude to pro náš život velmi radikální změna, ale budeme se celá rodina snažit být manželovi oporou. Ale třeba proti USA je ta role možné první dámy velmi oslabená, záleží to ale na konkrétní dámě a na tom, jestli má nějakou vizi, kterou by chtěla naplňovat, pokud by se první dámou stala. Já sama jsem spíše aktivní typ, protože mám několik témat, která mě zajímají.

Jaká to jsou?

Je to třeba problematika odmítnutých dětí, které si zaslouží pomoc, ale jako pracující ženu mě zajímá i problematika rovného odměňování můžu a žen. To, že ženy berou za stejnou práci méně, považuji v dnešní době za absurdní diskriminaci.

Nerozmlouvala jste manželovi kandidaturu?

Ne, kandidaturu jsem mu nerozmlouvala, spíše jsem se snažila dodat některé myšlenky, které mě napadaly a týkaly se rodiny. Nerozmlouvala jsem mu to, ale na druhou stranu jsem ani neskandovala hurá hurá na Hrad.