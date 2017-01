Michal Horáček: Dezinformační weby zasáhnou do voleb v Česku

Zatímco Miloš Zeman hovoří o návratu cenzury a o novodobém „Koniášovi", jeho pravděpodobný rival v prezidentských volbách Michal Horáček vítá vytvoření specializovaného centra při ministerstvu vnitra, jež má v kyberprostoru bojovat s dezinformacemi. Podle něj by podobné týmy měly pracovat i na jiných státních úřadech.

Michal Horáček si je prý jist, že nejrůznější weby s nejasnou vlastnickou i redakční strukturou se pokusí ovlivnit výsledky nadcházejících voleb v Česku.

„Do prezidentských i parlamentních voleb samozřejmě tyto weby zasáhnout mohou. A neobávám se toho, protože jsem si jist, že se to stane. Ostatně nesčetné útoky na svoji osobu zaznamenávám už teď," uvádí prezidentský kandidát pro magazín Dotyk.

Čtěte také: Prezidentský kandidát Michal Horáček: Jsem úplně jiný než Schwarzenberg. Ve všem

Potřebujeme skutečně takové centrum? Podle mnohých názorů – nejen prezidenta Zemana – je to nadbytečné či dokonce nebezpečné.

Tento tým, který bude součástí Centra pro boj s terorismem, podle mého mínění nepotřebuje jen Česko. Takové centrum musí vzniknout v každé zemi Severoatlantické aliance a Evropské unie. A takovéto týmy by neměly být jen na ministerstvu vnitra, ale i na dalších strategických resortech, jako je ministerstvo zahraničí, ministerstvo průmyslu nebo třeba ministerstvo práce a sociálních věcí.

Většina lidí si totiž pod slovem válka představí tanky a vojáky v uniformách, ale takhle jednoduché už to dávno není. Žijeme v době hybridních konfliktů, kdy se kromě konvenčních zbraní válčí také dezinformacemi, hackerskými útoky a dalšími prostředky. Proti tomu se musíme umět efektivně bránit. Bohužel totiž nežijeme v ideální mírové době. Skutečné války jsou jen pár kilometrů od našich hranic a projevy hybridního konfliktu jsou už dávno i na našem území a na území našich spojenců.

Nejčastěji se v souvislosti s hybridní válkou mluví o Ruské federaci, ale internet jako zbraň využívá například i Islámský stát, který jeho prostřednictvím získává nové bojovníky. Tyto problémy se těžko vyřeší tak, že tomu budeme nečině přihlížet. Vytvoření týmů specialistů na tuto oblast je to nejmenší, co pro svou bezpečnost můžeme udělat.

Čtěte také: Michal Horáček: „Nekandiduji proti jiným, ale pro něco"



Vy sám vidíte nějaká nebezpečná dezinformační média, která mohou například zasáhnout i do prezidentských a parlamentních voleb v Česku? Obáváte se toho?

Do prezidentských i parlamentních voleb samozřejmě tyto weby zasáhnout mohou. A neobávám se toho, protože jsem si jist, že se to stane. Ostatně nesčetné útoky na svoji osobu zaznamenávám už teď. Bránit se proti tomu mohu jen naprostou transparentností. Na svém webu jsem o sobě zveřejnil všechno, co bylo možné. Takže když se o mně objeví nějaká pomluva, může si kdokoli s připojením k internetu ověřit, jestli se zakládá na pravdě.

Otázka je, zda to vůbec nazývat médii. Jsou to zkrátka nějaké weby, které šíří po internetu informace s různým stupněm nesmyslnosti. Ta stupnice je značně rozsáhlá – od naprostých nesmyslů typu chemtrails a světovlády iluminátů až po weby, které publikují v podstatě běžný obsah, jen do něj místy včlení nějaký nebezpečný blud. Takových webů jsou tu desítky a přibývají nové a nové.

Celý článek si přečtete na serveru Dotyk.cz