Michal Horáček: S trestně stíhaným premiérem bych měl problém

I když má projekt společné evropské měny v sobě velké slabiny, Česká republika by se k němu měla zejména z bezpečnostních důvodů připojit, je přesvědčen kandidát na prezidenta Michal Horáček. Členství v Evropské unii a NATO považuje za klíčové, Česko by ale mělo EU kritizovat a pokoušet se ji zlepšit.

Jako prezident by také vládu s komunisty nejmenoval, problém by měl i s vládou postavenou na tiché podpoře komunistů. Horáček to řekl v rozhovoru ČTK.

Pokud by některá ze stran navrhovala za premiéra trestně stíhaného politika, snažil by se ho přesvědčit, aby sám od návrhu ustoupil. Pokud by se mu to nepodařilo, ctil by presumpci neviny.

Ke své kandidatuře již získal dostatečný počet podpisů, koncem srpna jich měl podle svých slov 82 tisíc. "Od té doby jsme celou akci utlumili, v současné době přesný počet neznám," řekl. Hlasy chce sečíst až před podáním kandidatury ministerstvu vnitra.

Kampaň zahájil již před rokem, nyní se chystá na její zintenzivnění. Snaží se během ní navštívit co nejvíce českých regionů. Řekl, že nejdůležitější pro něj je, aby seznámil lidi s tím, co nabízí a "otevřel se jejich názoru".

Zároveň se považuje za aktéra politického prostoru a chce se intenzivně zapojovat do politického života. Doufá, že se začnou konat debaty prezidentských kandidátů a že se jich zúčastní i prezident Miloš Zeman. Ten to dosud odmítá. Pokud by se do nich Zeman nezapojil, považoval by to za zbabělost.

Jako první věc by po zvolení na Hradě "poklidil". "Jako když se stěhujeme do nového domu, tak si ho alespoň vymalujeme, prostě to sanovat. A tam je věru co sanovat," poznamenal. Chtěl by udělat audit hospodaření nebo se omluvit jménem Kanceláře prezidenta republiky Ferdinandu Peroutkovi a jeho dědicům.

Svůj plat by věnoval do fondu, který by pomáhal seniorům v nouzi. Na Hrad by s sebou vzal jako spolupracovníky lidi, kteří mu nyní radí. Připomněl, že navrhl, aby stát odpustil lidem penále za dluhy, které vůči němu mají na daních a pojistném. Podmínkou má být, aby samotný dluh zaplatili.

Horáček je jednoznačně pro členství v Evropské unii. Členství v EU a NATO podle něj Česku garantuje nezávislost a suverenitu. Z důvodu bezpečnosti považuje za důležitější než smlouvy "protkání vzájemných zájmů", a to především obchodních. Spojenci by pak podle něj měli důvod ČR bránit. Z toho důvodu je také pro přijetí eura, i když podle něj projekt v sobě skýtá slabiny v podobě různě výkonných ekonomik. Rozhodnutí o přijetí považuje ale za politické, protože existují argumenty pro i proti zavedení eura. "Ať už si to přeju nebo ne, je to zkrátka nezbytné," podotkl.

Považuje za nesmírně důležité, abychom "ten velký evropský sen", který je nesmírně ambiciózní a doprovází ho řada omylů, nevzdávali a pracovali na něm. "Ne žádné vystoupení z EU, ale naopak, daleko usilovnější inspirativnější práce, spolu s našimi partnery, spojenci na tom, abychom tu Evropskou unii zlepšovali," řekl. Opuštění EU by pro ČR znamenalo pád do bezvýznamnosti, dodal.

Na první zahraniční cestu by jel na Slovensko, poté do dalších sousedních zemí. Zvláštní zájem by měl o Pobaltí, kde by se chtěl inspirovat jejich moderním přístupem. "Rád bych viděl Českou republiku jako otevřenou, přátelskou, vnímavou zemím celého světa," řekl. Proto by rád navštívil i třeba Rusko. "Je jenom potřeba nepanáčkovat, nežmoulat čepici v ruce před tím panem Putinem, tak jak se to děje teď," podotkl. Jako prezident by chtěl deklarovat, že Česko stojí při Ukrajině, vnímá ji jako důležitého partnera a odsuzuje přístup Ruska v otázce Krymu.

Horáček je pro zachování institutu milostí, odmítá ale plošné amnestie. Kritizuje zejména amnestii exprezidenta Václava Klause, která podle něj "napáchala strašnou ránu naší kultuře", protože mimo jiné podryla víru lidí v právní stát.

Zásadně se staví proti účasti komunistů ve vládě. Vadí mu, že se komunistická strana po revoluci nepřejmenovala a neuznala tak, že "slovo komunistická je zatíženo stejnými problémy jako slovo nacistická". Jmenování vlády s komunistickými ministry by pro něj byl "obrovský problém. "Udělal bych vše, co je v mých silách, abych ji nejmenoval. Prezident má dva pokusy, pak je ještě třetí, který má předseda Poslanecké sněmovny," řekl.

Pokud by mu vítězná strana po volbách navrhla za premiéra trestně stíhané člověka, snažil by se jí to rozmluvit. Domnívá se, že by takový premiér poškodil ČR minimálně v zahraničí. Kdyby se mu to nepodařilo, kvůli presumpce neviny by "ústavu zohlednil".