Michal Horáček: „Nekandiduji proti  jiným, ale pro něco"

New York (USA) - Pavel Zacha vystřelil New Jersey svou premiérovou trefou v NHL bod. Devatenáctiletý útočník poslal gólem v 57. minutě zápas na ledě Floridy do prodloužení, ve kterém ale domácí rozhodli o výhře 4:3. Na úspěchu Panthers se asistencí podílel Jaromír Jágr. Ve čtvrtečním programu soutěže se po dvouzápasové suspendaci vrátil do hry David Pastrňák a jedním zásahem pomohl Bostonu porazit Tampu Bay 4:3 po samostatných nájezdech.