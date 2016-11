Michal Horáček se bude v roce 2018 ucházet o funkci prezidenta

Praha – Textař a skladatel Michal Horáček se bude v příštích volbách na začátku roku 2018 ucházet o funkci prezidenta. Novinářům to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze. Chce být nadstranickým kandidátem a náklady na kampaň nést sám, zřídil kvůli tomu speciální transparentní účet. Kandidatura má být "radikálně transparentní", Horáček předloží lustrační osvědčení, výpis o plnění povinností na vysoké škole, majetkové přiznání či zprávy o zdravotním stavu.

Michal Horáček.Foto: archiv VLP

"Věřím, že službu ve funkci prezidenta lze vykonávat slušněji, kompetentněji a k lidem všech názorů vstřícněji než doposud. Věřím v to, že každý z nás potřebuje respekt od ostatních členů naší pospolitosti, ale především od hlavy státu," uvedl Horáček při představování své kampaně. Během ní se nechce nechat zastupovat reklamní agenturou a náklady na kampaň plánuje nést sám s manželkou, bez příspěvků stran či občanů.

Zatím není jasné, zda Horáček ve volbách vyzve i současnou hlavu státu. Miloš Zeman se chce ke svému možnému pokusu o druhé funkční období na Pražském hradě vyjádřit až příští rok v březnu. Kandidaturu již oznámili podnikatel Igor Sládek či lékař a občanský aktivista Marek Hilšer.

Horáček dnes novinářům řekl, že neshání peníze, ale zatím jen dobrovolníky, kteří mu pomohou v regionech sbírat podpisy občanů umožňující kandidaturu. Podpisy bude sbírat, až bude rozhodnuto o případných změnách v zákoně, podle kterého se prezident volí. "Zdržím se rozdávání pečiva, obejdu se bez loga, nehodlám zřizovat funkci tiskového mluvčího, obracet se na vás budu přímo na vlastní odpovědnost," uvedl.

Kandidaturu oznámil v pražské Staré čistírně odpadních vod. "Má to svou symboliku. Je to stavba, kterou obdivuje celý svět, byla zbudována pro lidi, s velkou vizí, v době míru, přesto architekt myslel i na budoucí ohrožení," řekl. Základní východiska svého programu shrnul do devíti hlavních okruhů. "Zásadním východiskem je to, že ČR je součástí širšího prostoru, zejména Evropské unie a NATO. Máme svá spojenectví, musíme být dobrými spojenci, ne černými pasažéry," dodal.

Horáček (64) byl novinářem, myl nádobí, napsal několik knih nebo dělal plavčíka, nejvíce se ale do povědomí lidí zapsal jako textař a podnikatel. Ještě za socialismu vyzkoušel povolání bookmakera, později spoluzaložil sázkovou kancelář Fortuna. Řadu let spolupracoval se skladatelem Petrem Hapkou a jejich písně zpívaly největší hvězdy české hudby.