Miliardář Kellner doprovodí Zemana na cestě do Číny

Podnikatel Petr Kellner doprovodí v květnu prezidenta Miloše Zemana na jeho cestě do Číny. Zeman to dnes řekl na tiskové konferenci, na které potvrdil svou opětovnou kandidaturu. V Číně by se Zeman měl zúčastnit konference o Hedvábné stezce.

Fotogalerie 9 fotografií Finančník Petr Kellner.Foto: ČTK

Nejbohatší Čech a majitel skupiny PPF Kellner se s prezidentem sešel v úterý na Hradě. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že spolu diskutovali o ekonomických vztazích s USA, Čínou a Ruskem. Zeman dnes na novinářský dotaz odmítl, že by s Kellnerem mluvil o financování své prezidentské kampaně. Řekl, že se Kellner kvůli svým podnikatelským zájmům zajímal o prezidentovy cesty do Číny, Ruska a USA. Zeman zároveň poznamenal, že ho Kellner doprovodí na cestě do Číny. Čtěte také: VIDEO: Miloš Zeman chce být dalších pět let na Hradě U čínského prezidenta Si Ťin-pchinga už spolu byli, společně s českou delegací, v roce 2014. Zeman se poté z Číny vracel letadlem pronajatým společnostmi PPF a J&T místo vládního speciálu. Volbu soukromého letadla Zeman později zdůvodnil tím, že na rozdíl od speciálu letělo bez mezipřistání, což mu umožnilo víc se prospat před slavnostním udělováním státních vyznamenání, které bylo v plánu bezprostředně po jeho návratu z Číny. Skupina PPF působí v řadě zemí od Evropy přes Rusko, Čínu, Vietnam po Spojené státy. Investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, těžbu surovin, zemědělství a maloobchodní služby až po biotechnologie. Kellner v PPF drží 98,92 procenta akcií, zbytek připadá na Ladislava Bartoníčka a Jeana-Pascala Duvieusarta. Nenechte si ujít: Za favorita se nepovažuji. Kampaň vést nebudu, prohlásil Zeman

Autor: ČTK