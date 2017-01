Miliardáři jdou do politiky. S jakými úmysly?

Chtějí si pohlídat svůj byznys. Jsou z podnikání unavení a rozhodli se zapsat do historie. Objevili v sobě politický talent. Potřebují postavit hráz Andreji Babišovi. Je pro ně výhodné pomoci Andreji Babišovi.

Každá z nabízených verzí může platit a novináři se předhánějí ve spekulacích, která je ta pravá.

Řeč je o stranách, které v poslední době vznikly a za nimiž jsou velké peníze.

Na sklonku minulého roku miliardář Pavel Sehnal oznámil, že obnoví Občanskou demokratickou alianci, která byla po listopadu spojena se jmény jako Jan Kalvoda, Pavel Bratinka či Daniel Kroupa a Vladimír Dlouhý. Zanikla v roce 2007. Sehnal, do jehož impéria SPGroup patří pojišťovna Slavia, realitní společnosti AAABYTY.CZ, akvapark s hotelem v Čestlicích či výstaviště v Letňanech, doufá, že nová ODA osloví pravicové voliče. „Určitě bychom chtěli spolupracovat se všemi politickými partnery, se kterými se budeme schopni shodnout. Naše heslo bude ‚Nechceme čekat, jak to dopadne'. Chceme být u toho, abychom nebyli překvapeni, například z výsledku voleb," řekl Sehnal Právu.

Panika bohatých

To jde naproti teorii, o níž se nedávno zmínil komentátor ČRo Petr Nováček. Podle ní se čeští miliardáři obávají, že Andrej Babiš po podzimních volbách pozře celou zemi jako pralinku a bude s ní nakládat čistě podle svých úmyslů a představ. Někteří tak zakládají politické strany, jiní vysílají emisary do těch tradičních a slibují jim výrazné finanční injekce jen za příslib, že nepůjdou do koalice s hnutím ANO, pokud Babiš nezíská většinu. Druhá teze říká, že vzniká jakési béčko hnutí ANO, které na oko bude s Babišem soutěžit, ale má splnit jedinou roli, přelézt pětiprocentní sněmovní hranici, aby mohlo dělat Babišovi juniorního koaličního partnera.

Podobným úvahám se striktně brání Petr Robejšek, mentor a zakladatel strany Realisté. Tvrdí, že česká politika potřebuje kompetentní lidi i nosné myšlenky a on je chce nabídnout. Dodává, že kupříkladu Marek Dospiva, spolumajitel Penty (vlastní i Deník), podporuje Robejška jako soukromá osoba kvůli shodě názorů. Dospiva Realistům koncem loňského roku daroval tři miliony korun. Proč jim miliardář Radim Passer poskytuje za netržní nájemné sídlo v jednom ze svých domů v Michli, se Deníku včera nepovedlo zjistit.

„Informace o darech od sponzorů, se kterými se Realisté dohodnou na podpoře, budou po ukončení jednání k dispozici na našem transparentním účtu tak, jak nám ukládá zákon," sdělila mluvčí Realistů Jana Malíková Deníku. V této souvislosti vyloučila, že by k nim patřil Richard Háva, zbrojař a přítel šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska. Dohady kolem Hávova jména se objevily v souvislosti se zakládajícím členem Realistů Jiřím Hynkem, šéfem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

„To, že politická strana přijme sponzorský dar, neznamená automaticky, že hájí konkrétní zájmy sponzora. Mimochodem by mě zajímalo, která finanční podpora pro nějaké politické uskupení by nevyvolala něčí kritiku a podezření," napsal k tomu sám Robejšek. Někdy je to však zcela zřejmé. Hazardní král Ivo Valenta šel do Senátu proto, aby si pohlídal svůj byznys, a ze stejného důvodu podporuje Stranu soukromníků.

Bestova teorie velkých rodin

Mezi teoriemi, které vysvětlují vstup miliardářů do politiky, patří k nejděsivějším ta, kterou v rozhovoru pro Deník před čtyřmi a půl lety rozvedl americký novinář žijící v Praze Erik Best: „Bohužel je to tak, sledujeme soustředění moci a majetku, jde o nejvýraznější trend posledních let. Ti nejvlivnější pochopili, že největší poklad je tady doma. Dokázali vytvořit tzv. velké rodiny, tedy spojenectví lidí, kteří třeba pro ně už přímo nepracují, ale i v jiných strukturách jim jdou na ruku." Tehdy do velké pětky nepočítal Andreje Babiše, naopak do ní zařadil Zdeňka Bakalu.

Podle informací Deníku se skutečně velcí hráči nesnaží s Babišem soupeřit, ale naopak se s ním o moc rozdělit. Pár večeří s tímto tématem se už konalo. Andrej Babiš zatím vzdoruje. Nechce se opírat o lidi, jimž v podstatě nevěří. Na teoriích je ovšem nejzajímavější to, že jen minimum z nich potvrdí praxe. Už v říjnu se dozvíme, které z nich to budou.

